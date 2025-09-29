Tres detenidos en Arrasate por allanamiento de morada tras forzar la puerta de acceso de un balcón

La Ertzaintza detuvo el domingo por la tarde en Arrasate a tres varones de 31, 21 y 19 años de edad, por un presunto delito ... de allanamiento de morada. Los tres hombres fueron sorprendidos en el interior de un piso al que accedieron tras forzar la puerta de acceso del balcón de la terraza del domicilio.

Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad, los hechos se iniciaron sobre las seis de la tarde en el barrio de San Juan. Una patrulla de Protección Ciudadana de la Ertzain-etxea de Deba-Urola que estaba realizando tareas de seguridad ciudadana fue alertada para que se personara en una vivienda, ya que un particular había informado de que le habían ocupado su casa tras forzar la puerta de acceso desde el balcón de la terraza y que en el interior del inmueble había tres individuos desconocidos.

De inmediato, los agentes se dirigieron al lugar y tras analizar las circunstancias del hecho, accedieron a la vivienda localizando en su interior a tres hombres que fueron identificados. Los agentes comprobaron los daños producidos en el balcón de la terraza y, asimismo, comprobaron que también había daños en la cerradura de la puerta de acceso al domicilio.

Ante estos hechos, los y las ertzainas desplazados procedieron a la detención de los tres varones por un presunto delito de allanamiento de morada. Los acusados fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias, y serán puestos a disposición judicial una vez finalizadas éstas.