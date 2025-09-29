Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tres detenidos en Arrasate por allanamiento de morada tras forzar la puerta de acceso de un balcón

Fueron arrestados en el interior de la vivienda después de que el dueño de la casa alertara a la Ertzaintza

A. I.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:23

La Ertzaintza detuvo el domingo por la tarde en Arrasate a tres varones de 31, 21 y 19 años de edad, por un presunto delito ... de allanamiento de morada. Los tres hombres fueron sorprendidos en el interior de un piso al que accedieron tras forzar la puerta de acceso del balcón de la terraza del domicilio.

