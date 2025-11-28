Tortilla y bizcocho para ayudar a Mara

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Estudiantes de DBH3 de Arizmendi Ikastola (Gaztelupe) protagonizaron ayer un bonito de gesto de solidaridad en favor de la niña Mara San José, aquejada de un rara enfermedad degenerativa. En el marco de un proyecto escolar de carácter social, eligieron por votación emprender una iniciativa que bautizaron como 'Mara, denon Garra!'. Para ello elaboraron de víspera nada menos que 30 tortillas de patata y 30 bizcochos, que cada cual preparó en casa, y que vendieron en pintxos con notable éxito. La recaudación se destinará a ayudar a Mara. Además, sortearon un cuarto de queso entre los que calcularon su peso a ojo.