The Groovy Four traerán el mejor swing y blues al Aterpe en directo el domingo

The Groovy Four traerán a Arrasate el sonido elegante y vibrante del swing y del blues con un concierto que ofrecerán este domingo en el bar Aterpe (20.00 horas). El evento organizado por Arrasate Blues y el citado establecimiento transformará el Aterpe en un club de los años 50 con la actuación de The Groovy Four, una banda que combina la elegancia del West Coast swing, la energía del rhythm and blues y la esencia más genuina del blues clásico.

El cuarteto está formado por Martín Búrguez (voz y guitarra), Arnaud Desprez (saxo), Oriol Fontanals (contrabajo) y Pascal Mucci (batería). Cuatro músicos con una extensa trayectoria en los escenarios europeos y una complicidad musical que se nota desde el primer acorde.

En su repertorio confluyen influencias que van desde Tiny Grimes, Bill Jennings, Red Prysock o Joe Houston, hasta toques del argentino Oscar Alemán, junto con composiciones originales que evocan los sonidos que marcaron las décadas doradas del jazz y el blues.

Cada actuación es un homenaje a esa música que llenaba de vida los clubes norteamericanos de los años 40 y 50, pero con una interpretación actual, fresca y llena de energía.

The Groovy Four no son nuevos en la carretera. A lo largo de los últimos años, sus integrantes han llevado su música a festivales y escenarios de todo el mundo, actuando en Francia, Alemania, Italia e incluso Tailandia, donde su estilo elegante y contagioso ha conquistado al público.

La actuación en Arrasate será una de las últimas paradas de su gira europea. Tras su paso por el bar Aterpe, el grupo continuará hacia Barcelona, donde cerrará esta serie de conciertos presentando su álbum debut 'Take a Walk with The Groovy Four'.