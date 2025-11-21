Solicitar un préstamo es un paso «imprescindible» para construir el 'poli' de Iturripe

El gobierno municipal encabezado por EH Bildu ha criticado los «mensajes de miedo» difundidos por EAJ-PNV tachando de «irresponsabilidad que hipotecará el futuro del ... ayuntamiento» el préstamo de 38 millones que baraja solicitar el consistorio.

Solicitar el préstamo es «un paso imprescindible» para construir el nuevo polideportivo y parque de Iturripe, asegura el gobierno. «Es el momento de hacer el nuevo polideportivo, llevamos mucho tiempo esperando este momento, no entendemos que el PNV esté en contra».

La propuesta de presupuestos para 2026, con un montante de 81 millones, «cuenta con el visto bueno de los técnicos y responsables políticos de Hacienda de la Diputación Foral», recalcan.

El gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin ha pedido dejar de lado «los mensajes que buscan difundir miedo», y ha solicitado «dejar a un lado los intereses partidistas y priorizar el proyecto de pueblo».

Polideportivo de Iturripe

La solicitud de préstamo está directamente vinculada al nuevo polideportivo de Iturripe. «Construir un nuevo polideportivo será una gran inversión, y del mismo modo que los ciudadanos piden un préstamo para comprar una vivienda, el Ayuntamiento pedirá un préstamo para financiar las obras del edificio», han explicado los representantes del gobierno municipal.

Asimismo, han señalado que solicitar el préstamo de la obra completa de una sola vez ofrecerá condiciones más económicas al Ayuntamiento. «La financiación que propone el PNV, en realidad, supone pedir el mismo préstamo que propone el Gobierno. La única diferencia es la transparencia: nosotros decimos clara y abiertamente desde el principio cuál será el importe del préstamo, mientras que ellos plantean 'camuflarlo' en 3 años, pero el resultado es el mismo».

Del mismo modo, el gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. «Como ocurre con las hipotecas de la ciudadanía, se espera que el préstamo municipal se pague antes de lo previsto. De hecho, estamos realizando en todo momento una gestión prudente y seguimos un estricto control del gasto».

Visto bueno de Hacienda

El Gobierno ha informado de que los presupuestos de 2026 cuentan con el visto bueno de los técnicos y responsables políticos de Hacienda de la Diputación Foral. «Hemos mantenido varias reuniones con la Diputación, y hemos incorporado al proyecto las correcciones que nos solicitaron. Por ejemplo, la Diputación no nos permitió pagar de forma plurianual la obra de Iturripe, que es precisamente lo que el PNV propuso ayer. Parece que el PNV está hablando desde el desconocimiento o con mala intención, ya que este asunto se explicó en la comisión».

El ayuntamiento –añaden– «cuenta con un plan económico-financiero. Lo que ocurre es que no todos los proyectos en marcha pueden ejecutarse en una sola legislatura, ni por falta de suficientes recursos económicos, ni tampoco por falta de recursos técnicos, personales y materiales». Por ello, el gobierno ve necesario establecer prioridades: definir los proyectos, estudiarlos, desarrollarlos, buscar las mejores soluciones, encontrar financiación y ejecutarlos. «Como dice el carpintero, 'medir dos veces y cortar una sola', porque si se corta mal no se puede arreglar. Por eso se solicita todo el préstamo este año, para garantizar que las obras de Iturripe se finalicen en los próximos años. De lo contrario, existía el riesgo de que las obras quedaran paralizadas», han explicado los representantes municipales.

Financiación externa

El gobierno municipal está buscando financiación procedente de la Diputación de Gipuzkoa, del Gobierno Vasco, del Estado o de fondos europeos. Han informado de que se han mantenido diversas reuniones políticas y técnicas con la Diputación Foral solicitando financiación para el polideportivo de Arrasate, ya que la competencia en materia deportiva corresponde a la Diputación. «Es un proyecto estratégico para Arrasate y, en consecuencia, para Gipuzkoa. Creemos que la Diputación Foral de Gipuzkoa debería financiarlo. A día de hoy, la respuesta de la Diputación, gobernada por el PNV, ha sido negativa, y así aparece reflejado en los presupuestos presentados».