Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Smartlog Ointxe aspira a no perder comba con los equipos que lideran la clasificación. Ointxe

Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe, a partir de las 18.30 horas

El Mondragon Unibertsitatea defiende su liderato el domingo en Iturripe frente al Easo en partido que comenzará a las 18.00 horas

DV

Arrasate

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe en partido que comenzará a las 18:30

Tras su victoria del pasado sábado en tierras catalanas frente al Tarragona, otro de los equipos catalanes de Liga Femenina 2, el Talenom Boet de Mataró, será el rival del equipo local en la novena jornada de la Liga.

Las catalanas acumulan hasta la fecha 3 victorias y 5 derrotas y son novenas en la clasificación, justo un puesto por detrás del Smartlog Ointxe, que con 4 victorias y 4 derrotas es octavo, empatado con el Baracaldo.

A pesar de que aún falta mucha liga, es un partido importante para ambos equipos. El Smartlog Ointxe aspira a no perder comba con los equipos que lideran la clasificación, y las catalanas a alejarse un poco más de los puestos de descenso.

Las catalanas destacan por ser un equipo muy coral donde no hay grandes individualidades, y basan su anotación en diferentes jugadoras. Vienen de una derrota la pasada semana en su cancha en la prórroga frente a uno de los líderes del grupo, el Ibaizabal, por lo que se presume que será un equipo difícil de batir.

Partido pues nuevamente atractivo para la afición local, a la que las chicas del Smartlog Ointxe realizan un llamamiento especial, y solicitan su apoyo para ayudarles a conseguir su quinta victoria de la temporada.

Mondragon Unibertsitatea, el domingo

El Mondragon Unibertsitatea defiende su liderato el domingo en Iturripe frente al Easo. Los chicos de Arri continúan liderando el grupo de Segunda Nacional con un balance de 7 victorias y 1 derrota, tras su victoria del pasado domingo en Zarauz por 53 – 83.

Ya acumulan 7 victorias consecutivas tras su única derrota en el primer partido de la Liga, y no quieren perder la ocasión de sumar una nueva victoria frente a su afición. Su rival, los donostiarras del Easo, son penúltimos con 1 victoria y 7 derrotas, y a tenor de la clasificación parece un buena oportunidad para que el Mondragon Unibertsitatea sume su octava victoria.

El partido comienza a las 18:00

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  7. 7

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  8. 8

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  9. 9 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe, a partir de las 18.30 horas

Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe, a partir de las 18.30 horas