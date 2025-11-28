Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe, a partir de las 18.30 horas El Mondragon Unibertsitatea defiende su liderato el domingo en Iturripe frente al Easo en partido que comenzará a las 18.00 horas

El Smartlog Ointxe aspira a no perder comba con los equipos que lideran la clasificación.

Smartlog Ointxe recibe al Mataró este sábado en Iturripe en partido que comenzará a las 18:30

Tras su victoria del pasado sábado en tierras catalanas frente al Tarragona, otro de los equipos catalanes de Liga Femenina 2, el Talenom Boet de Mataró, será el rival del equipo local en la novena jornada de la Liga.

Las catalanas acumulan hasta la fecha 3 victorias y 5 derrotas y son novenas en la clasificación, justo un puesto por detrás del Smartlog Ointxe, que con 4 victorias y 4 derrotas es octavo, empatado con el Baracaldo.

A pesar de que aún falta mucha liga, es un partido importante para ambos equipos. El Smartlog Ointxe aspira a no perder comba con los equipos que lideran la clasificación, y las catalanas a alejarse un poco más de los puestos de descenso.

Las catalanas destacan por ser un equipo muy coral donde no hay grandes individualidades, y basan su anotación en diferentes jugadoras. Vienen de una derrota la pasada semana en su cancha en la prórroga frente a uno de los líderes del grupo, el Ibaizabal, por lo que se presume que será un equipo difícil de batir.

Partido pues nuevamente atractivo para la afición local, a la que las chicas del Smartlog Ointxe realizan un llamamiento especial, y solicitan su apoyo para ayudarles a conseguir su quinta victoria de la temporada.

Mondragon Unibertsitatea, el domingo

El Mondragon Unibertsitatea defiende su liderato el domingo en Iturripe frente al Easo. Los chicos de Arri continúan liderando el grupo de Segunda Nacional con un balance de 7 victorias y 1 derrota, tras su victoria del pasado domingo en Zarauz por 53 – 83.

Ya acumulan 7 victorias consecutivas tras su única derrota en el primer partido de la Liga, y no quieren perder la ocasión de sumar una nueva victoria frente a su afición. Su rival, los donostiarras del Easo, son penúltimos con 1 victoria y 7 derrotas, y a tenor de la clasificación parece un buena oportunidad para que el Mondragon Unibertsitatea sume su octava victoria.

El partido comienza a las 18:00