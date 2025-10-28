Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras arrasatearras celebraron la victoria en Iturripe. Ointxe
Arrasate

Smartlog Ointxe pudo con el Gijón en Iturripe, 77 – 65

Se temía la visita del Gijón a la cancha arrasatearra, a pesar de las 3 derrotas que acumulaba el equipo asturiano

DV

Arrasate

Martes, 28 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Las jugadoras del Smartlog Ointxe pudieron con el Gijón en Iturripe y se impusieron por 77 – 65 a un equipo asturiano era temida peses a las 3 derrotas que acumulaba. Pero el equipo de Arrasate supo controlar muy bien a las mejores jugadoras del Gijón y poner el ritmo que necesitaba el partido hasta el comienzo del último cuarto.

Porque precisamente antes de los últimos 10 minutos el marcador reflejaba un 71 – 51 favorable al Smartlog Ointxe, y probablemente esos últimos 10 minutos sobraron en el devenir del partido.

El partido comenzó igualado y en el primer cuarto dominaba el Smartlog Ointxe por 24 – 21, renta que fueron capaces de aumentar hasta el 45 – 37 del descanso.

En el tercer cuarto se pudo ver un gran baloncesto de nuestro equipo, que tanto en ataque como en defensa lograban divertirse y levantar los aplausos de la afición que vino a Iturripe, y endosar un 26 – 14 de parcial al Gijón que dejaba el partido sentenciado para el último cuarto, y sin los agobios de anteriores partidos.

Tercera victoria del Smartlog Ointxe en la competición, que le sitúa empatado con varios equipos en la zona alta de la clasificación, a la espera del derby de este próximo sábado en Galdakao, donde le espera el Ibaizabal, que también acumula como nuestro equipo 3 victorias y 1 derrota.

Partido pues importante para seguir en la zona alta de la clasificación para ambos equipos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  5. 5 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  9. 9

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  10. 10 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Smartlog Ointxe pudo con el Gijón en Iturripe, 77 – 65

Smartlog Ointxe pudo con el Gijón en Iturripe, 77 – 65