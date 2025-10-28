Smartlog Ointxe pudo con el Gijón en Iturripe, 77 – 65

DV Arrasate Martes, 28 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Las jugadoras del Smartlog Ointxe pudieron con el Gijón en Iturripe y se impusieron por 77 – 65 a un equipo asturiano era temida peses a las 3 derrotas que acumulaba. Pero el equipo de Arrasate supo controlar muy bien a las mejores jugadoras del Gijón y poner el ritmo que necesitaba el partido hasta el comienzo del último cuarto.

Porque precisamente antes de los últimos 10 minutos el marcador reflejaba un 71 – 51 favorable al Smartlog Ointxe, y probablemente esos últimos 10 minutos sobraron en el devenir del partido.

El partido comenzó igualado y en el primer cuarto dominaba el Smartlog Ointxe por 24 – 21, renta que fueron capaces de aumentar hasta el 45 – 37 del descanso.

En el tercer cuarto se pudo ver un gran baloncesto de nuestro equipo, que tanto en ataque como en defensa lograban divertirse y levantar los aplausos de la afición que vino a Iturripe, y endosar un 26 – 14 de parcial al Gijón que dejaba el partido sentenciado para el último cuarto, y sin los agobios de anteriores partidos.

Tercera victoria del Smartlog Ointxe en la competición, que le sitúa empatado con varios equipos en la zona alta de la clasificación, a la espera del derby de este próximo sábado en Galdakao, donde le espera el Ibaizabal, que también acumula como nuestro equipo 3 victorias y 1 derrota.

Partido pues importante para seguir en la zona alta de la clasificación para ambos equipos.