Smartlog Ointxe doblegó al Mataró, 78 – 64 en un partido jugado en Iturripe y que tuvo una primera parte de total revuelo en su desarrollo, ... y una segunda más cómoda para el Smartlog Ointxe.

Los primeros 10 minutos fueron de un baloncesto casi perfecto de las jugadoras arrasatearras, con un acierto anotador muy alto y una buena defensa, que les llevó hasta el 33 – 15 al finalizar este cuarto.

Pero el equipo catalán, consciente que necesitaba cambiar el partido para tener opciones, pasó a una defensa zonal en el segundo cuarto que paralizó a nuestras jugadoras, y merced a rápidas transiciones tras rebotes defensivos, se llevó este cuarto por 11 – 25.

Al descanso, por lo tanto la ventaja del Smartlog Ointxe se redujo hasta los 4 puntos, 44 – 40.

Pero tras el paso por vestuarios, nuevamente se pudo ver en Iturripe la mejor versión de las jugadoras locales, que ahora sí más centradas y siguiendo las indicaciones del míster David Peña, fueron capaces de defender con mucha más intensidad, y llevarse el cuarto por 22 – 7.

Quedaban 10' y el marcador reflejaba un 66 – 47, que las chicas del Smartlog Ointxe supieron hacer valer, y permitió además poder ver en acción a 2 jóvenes jugadoras de la cantera del Ointxe: Alazne Canales, y Maddi Lizarralde, que no defraudaron en los minutos que estuvieron en cancha, y levantaron los aplausos de la afición, que este sábado sí se sintió como en las mejores tardes del baloncesto local.

Segunda victoria consecutiva del Smartlog Ointxe que le sitúa con 5 victorias y 4 derrotas en la zona media de la clasificación, y dejando distancia con los puestos de descenso.

El próximo fin de semana toca nuevo enfrentamiento contra un equipo catalán, en esta ocasión con el desplazamiento que les llevará hasta Manresa.