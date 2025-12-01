Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El míster David Peña dando indicaciones a las jugadoras del Smartlog Ointxe. DV

Smartlog Ointxe doblegó al Mataró 78 – 64

Su segunda victoria consecutiva sitúa al conjunto arrasatearra en la zona media de la clasificación con 5 victorias y 4 derrotas ·

DV

Arrasate

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:19

Comenta

Smartlog Ointxe doblegó al Mataró, 78 – 64 en un partido jugado en Iturripe y que tuvo una primera parte de total revuelo en su desarrollo, ... y una segunda más cómoda para el Smartlog Ointxe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  9. 9

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Smartlog Ointxe doblegó al Mataró 78 – 64

Smartlog Ointxe doblegó al Mataró 78 – 64