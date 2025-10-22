Sheila Murillo inaugura hoy una exposición de pintura abstracta en el bar Kajoi

El Diario Vasco Arrasate. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La artista arrasatearra afincada en Gasteiz Sheila Murillo Dorronsoro inaugura hoy jueves 23 en el bar Kajoi la exposición de pintura abstracta con textura titulada 'Comienzos'.

Su incursión en el arte es relativamente reciente, pero la experiencia en crear ambientes armónicos le ha llevado hacia una práctica artística centrada en la pintura abstracta. En sus piezas explora materiales diversos como yesos, arenas, pigmentos minerales para generar texturas que invitan a ser recorridas con la visita y el tacto.