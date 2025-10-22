Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sheila Murillo Dorronsoro. DV

Arrasate

Sheila Murillo inaugura hoy una exposición de pintura abstracta en el bar Kajoi

El Diario Vasco

Arrasate.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La artista arrasatearra afincada en Gasteiz Sheila Murillo Dorronsoro inaugura hoy jueves 23 en el bar Kajoi la exposición de pintura abstracta con textura titulada 'Comienzos'.

Su incursión en el arte es relativamente reciente, pero la experiencia en crear ambientes armónicos le ha llevado hacia una práctica artística centrada en la pintura abstracta. En sus piezas explora materiales diversos como yesos, arenas, pigmentos minerales para generar texturas que invitan a ser recorridas con la visita y el tacto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sheila Murillo inaugura hoy una exposición de pintura abstracta en el bar Kajoi

Sheila Murillo inaugura hoy una exposición de pintura abstracta en el bar Kajoi