Mañana se podrá disfrutar de la fiesta de Maritxu Kajoi desplazándose en transporte público. Josefe
Arrasate

Servicios especiales de taxi para los barrios rurales y de Lurraldebus para el día de Maritxu Kajoi

El objetivo es garantizar desplazamientos seguros, evitar el uso del coche y fomentar una movilidad sostenible para la ciudadanía

DV

Arrasate

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:42

Comenta

En el día de Maritxu Kajoi habrá un refuerzo especial de transporte público en Arrasate. El Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de taxi para ... las y los vecinos que viven en los barrios rurales. «Hace un año pusimos por primera vez en marcha este servicio especial de taxi para los barrios rurales y, viendo el éxito que ha tenido en las últimas fiestas de Santo Tomas y San Juan, hemos decidido repetirlo. De esta forma, queremos conectar los barrios rurales con el centro de manera segura», han señalado. El objetivo es garantizar desplazamientos seguros, evitar el uso del coche y fomentar una movilidad sostenible para la ciudadanía.

