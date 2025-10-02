Servicios especiales de taxi para los barrios rurales y de Lurraldebus para el día de Maritxu Kajoi

En el día de Maritxu Kajoi habrá un refuerzo especial de transporte público en Arrasate. El Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de taxi para ... las y los vecinos que viven en los barrios rurales. «Hace un año pusimos por primera vez en marcha este servicio especial de taxi para los barrios rurales y, viendo el éxito que ha tenido en las últimas fiestas de Santo Tomas y San Juan, hemos decidido repetirlo. De esta forma, queremos conectar los barrios rurales con el centro de manera segura», han señalado. El objetivo es garantizar desplazamientos seguros, evitar el uso del coche y fomentar una movilidad sostenible para la ciudadanía.

El servicio está dirigido a personas de todas las edades, siempre que los viajes tengan conexión con un barrio rural. Solo se ofrecerá el servicio para desplazamientos hacia caseríos situados en Udala, Bedoña, Meatzerreka, Garagartza, Gesalibar u otras zonas rurales del municipio. Será un servicio puerta a puerta, para garantizar la seguridad de las y los pasajeros.

En esta ocasión también será necesario realizar un pago simbólico de un euro por persona. «De esta manera, igualaremos el servicio al del autobús», han explicado desde el Ayuntamiento.

El servicio de taxi se ofrecerá en el día de Maritxu Kajoi, desde las 22:00 hasta las 08:00. Para ello, al igual que en ocasiones anteriores, habrá que llamar al teléfono 688 73 52 23 (operativo a partir de las 21:30) y acordar la cita con los taxistas.

Servicios nocturnos de Lurraldebus

Como es habitual, en el día de Maritxu Kajoi habrá servicio especial de Lurraldebus por la noche, entre los pueblos de la comarca. La noche del 3 de octubre habrá servicio nocturno con las mismas líneas (DG40G y DG41G) y horarios que los sábados del resto del año. Además, las líneas que parten de Arrasate en la mañana del sábado contarán con refuerzos. Los horarios se podrán consultar en la página web de Lurraldebus o en el teléfono de atención a las personas usuarias 900 300 340.