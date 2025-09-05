Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Florist & Hanna Frances actuarán mañana en el auditorio de JAME. DV

Arrasate

Sandra Monfort actúa hoy en Oreixe, que mañana presenta el indi folk de Florist

El Diario Vasco

Arrasate.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

La valenciana Sandra Monfort (Predeguer 1992) hoy y los neoyorquinos Florist&Hanna Frances mañana completan el cartel del primer fin de semana del ciclo musical Oreixe Akustikoa. Ambas actuaciones tendrán lugar en el auditorio de Juan Arzamendi Musika Etxea a las 19.30 horas con la entrada a 5 euros.

La trayectoria de Sandra Monfort, también conocida por su papel esencial en el trío Marala, se construye sobre esta armonía de contrarios. La suya es una figura singular, ambiciosa y libre, capaz de orquestar el peso de la memoria con las texturas del presente y las intuiciones del mañana.

Desde Nueva York

Florist es una banda neoyorquina de indie folk. Hannah Frances es una cantante, guitarrista y compositora cuyo trabajo explora el duelo y la conexión con la naturaleza, buscando la sanación a través de procesos catárticos. Sus canciones abordan temas de pérdida, trauma y autodescubrimiento, fusionando folk vanguardista, rock progresivo y jazz. Dará cuenta en acústico de su aclamado disco 'Keeper Of The Sheperd'.

La semana que viene actuarán Aitu, Star Trip y el arrasatearra Peru Altube presentara su proyecto 'Neguko Izarrak'.

