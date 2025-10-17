San Josepe recibe las pantallas acústicas como «agua de mayo», dicen los vecinos

Los vecinos de San Josepe recibirán «como agua de mayo» las pantallas acústicas que la Diputación Foral comenzará a instalar este próximo lunes. «Llevábamos ... más de veinte años reclamando una solución para las molestias que ocasiona el ruido del tráfico de la variante» explicaba Ismael.

Newsletter

Los residentes en las 80 viviendas que componen esta comunidad soportaban desde hace décadas el persistente y fastidioso zumbido del tráfico que transita por la carretera GI-627, una vía que discurre a escasos 25 metros de sus casas.

Hoy por hoy una 'barrera' de altas coníferas ocultan la variante, pero «es una pantalla ineficaz contra el ruido y además resulta molesta porque pringa de excrementos de pájaros y polvo los coches aparcados debajo» relataba Ismael.

Este vecino se declaraba «encantado» con el anuncio de que la Diputación Foral iniciará este lunes 20 de octubre la instalación de las ansiadas pantallas acústicas que protegerán el barrio de San Josepe del impacto acústico de la carretera GI-627.

Esta intervención forma parte del actual Plan de Acción contra el Ruido, aprobado en noviembre de 2024, que contempla la instalación de pantallas acústicas en las carreteras con una intensidad media diaria superior a 6.000 vehículos, como es el caso de la variante de Arrasate.

Según los estudios realizados, la actuación beneficiará a un total de 372 personas. «En muy pocos meses quienes viven San Josepe percibirán una notable mejora en el barrio», según ha adelantado el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola.

El proyecto contempla la colocación de un lineal de 148 metros de pantallas de hormigón armado fonoabsorbente, con una altura de 4 metros. El presupuesto total de la actuación asciende a 535.697 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución será de tres meses.

Obras en horario diurno

Durante la ejecución de las obras será necesario cortar un carril en el tramo afectado, ordenando el tráfico mediante paso alternativo regulado por semáforos. Las afecciones se mantendrán durante el tiempo previsto para los trabajos, que se realizarán durante el día.

Además, el proyecto incluye trabajos complementarios de mejora del drenaje de aguas pluviales y una intervención de replantaciones y recuperación paisajística para garantizar que la nueva infraestructura se integre adecuadamente en el entorno, reforzando así tanto la funcionalidad como la calidad ambiental del espacio.