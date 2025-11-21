La restauración del arco del Portalón se acometerá después de navidades

La restauración del arco del Portalón se acometerá en enero, una vez terminadas las fiestas navideñas. Las obras de renovación de este emblemático arco, ... que adorna la puerta principal de entrada al casco histórico, comenzarán el 12 de enero y se prolongarán durante dos meses, con un presupuesto de 36.111 euros. Las mismas correrán a cargo de la empresa Harri Construcciones y mampostería SL.

Los trabajos se enmarcan dentro del plan de cuidado y reparación del patrimonio histórico del municipio, y tienen por objeto el mantenimiento y saneamiento de este elemento patrimonial que goza de una protección especial al estar catalogado como Bien Cultural con categoría de Conjunto Monumental. Consecuentemente, la intervención se llevarán a cabo bajo estrictos controles y condiciones técnicas para garantizar la integridad y el valor histórico del patrimonio.

Obras aplazada

«Para renovar el arco de Portalón será necesario instalar andamios, y en consecuencia se verán limitados los desplazamientos de vehículos. Con las fiestas de Navidad tan cerca, y el consiguiente incremento de la circulación de furgonetas y camiones de reparto, no hemos juzgado conveniente realizar los trabajos ahora, por eso empezaremos una vez pasados los días festivos», ha explicado la alcaldesa Maider Morras.

El arco de Portalón sufrió el desprendimiento de algunas piedras en agosto de 2022, pero según el estudio realizado entonces, la estructura no presentaba riesgos. En cambio, se recomendó una intervención debido a la suciedad acumulada y la necesidad de trabajos de consolidación. Así, el gobierno anunció su intención de realizar las obras este año, y ha informado de que ya han sido adjudicadas.

El objetivo principal de las obras será la renovación completa del arco y la aplicación de un tratamiento especial de protección, siguiendo los criterios de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la restauración del patrimonio histórico.

Los trabajos principales incluirán el saneamiento y la limpieza de la piedra retirando a mano restos, morteros antiguos, óxidos y suciedad. Además se aplicará un tratamiento biocida para eliminar microorganismos, musgos, líquenes y algas.

También se efectuará una limpieza mecánica mediante proyección a baja presión, sin dañar la piedra.

La sillería del arco se restaurará erradicando las reparaciones inadecuadas realizadas anteriormente. Se reconstruirán las partes deterioradas con un mortero especial adaptado a la textura original.

Se restaurarán con un nuevo relleno en consonancia con el color y el acabado de la piedra; se repararán las superficies dañadas y se aplicarán un revestimiento mineral fino integrado en el conjunto.

Tratamientos de protección

El arco del Portalón será asimismo objeto de un tratamiento de protección que incluiría la aplicación complementaria de biocida y protección hidrófuga. También se le administrará un tratamiento antivandálico hasta 2,5 metros, respetando el aspecto de la piedra.

Por otro lado, los trabajos a realizar se harán extensivo a las labore de reparación de la unión entre edificios. Será restaurada la junta entre el Portalón y el edificio contiguo y se garantizará la correcta evacuación del agua y, si fuera necesario, instalarán una protección adicional de zinc.

Los trabajos de restauración del Portalón se prolongarán previsiblemente hasta marzo. Mientras lleven a cabo las obras se instalarán andamios en el arco y, en consecuencia, puntualmente será necesario cortar el tráfico.

«Se buscarán soluciones alternativas a estas molestias mientras duren los trabajos», han señalado desde el consistorio.