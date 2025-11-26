Recuerdo a Arizmendiarrieta con una misa aniversario y la presentación de un libro

Arrasate-MondragónRecuerdo a Arizmendiarrieta con una misa aniversario y la presentación de un libro
Arrasate-Mondragón
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00
Con motivo del 49 aniversario del fallecimiento de D. José María Arizmendiarrieta (29 de noviembre de 1976), la parroquia de San Juan Bautista celebrará ... este domingo una misa en memoria del 'padre' de las cooperativas, y Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa ha organizado la presentación del libro 'Orígenes de la Experiencia Cooperativa de Mondragón'.
La misa aniversario se celebrará este domingo, día 30, en la parroquia a las 12.00 horas, y la presentación del citado libro tendrá lugar el martes 2 en el aula Jokin Zaitegi de Kulturate a las 18.30 horas con la intervención de sus autores. José Antonio Fernández Lombera (doctorado en Prehistoria y docente en la Universidad de Deusto) y Agustín González Enciso (historiador, Catedrático de Historia Moderna y profesor emérito en la Universidad de Navarra) firman el libro 'Orígenes de la Experiencia Cooperativa de Mondragón'. El volumen recoge entrevistas grabadas a 42 personas, principalmente vinculadas a las primeras cooperativas de la Experiencia de Mondragón, junto con testimonios de personas jóvenes incorporadas más recientemente. Profundiza en la influencia cristiana en los orígenes de la Experiencia y reflexiona sobre la validez actual de las bases éticas que sustentaron el nuevo modelo empresarial.
