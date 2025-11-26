Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Don José María Arizmendiarrieta llegó a Arrasate en 1941.

Arrasate-Mondragón

Recuerdo a Arizmendiarrieta con una misa aniversario y la presentación de un libro

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Con motivo del 49 aniversario del fallecimiento de D. José María Arizmendiarrieta (29 de noviembre de 1976), la parroquia de San Juan Bautista celebrará ... este domingo una misa en memoria del 'padre' de las cooperativas, y Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa ha organizado la presentación del libro 'Orígenes de la Experiencia Cooperativa de Mondragón'.

