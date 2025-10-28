El PSE-EE pide la aprobación «urgente» de una ordenanza sobre patinetes eléctricos

El grupo municipal socialista ha solicitado al equipo de gobierno que apruebe de manera «urgente» una ordenanza que regule el uso de los patinetes ... eléctricos en el municipio. Una petición que realiza tras el aumento de incidentes registrados en las últimas semanas y tras el trágico suceso en el que un perro perdió la vida al ser atropellado por uno de estos vehículos en una zona peatonal.

Para las y los socialistas la ausencia de una normativa clara «está generando situaciones de riesgo» para los peatones y para los propios usuarios de lo patinetes, lo que pone de manifiesto la necesidad de «actuar con rapidez para garantizar la seguridad y convivencia en los espacios públicos de la localidad».

El grupo socialista propone que la futura ordenanza incluya limitaciones de velocidad, la prohibición de circular por las aceras y espacios peatonales, así como sanciones en caso de incumplimiento. Además, insta al Ayuntamiento a realizar campañas de concienciación y educación vial.

El portavoz socialista, Aritz Murua, ha explicado que «la movilidad sostenible debe ir de la mano de la seguridad. Los patinetes son una alternativa pero su uso debe estar regulado para que los peatones tengan derecho a disfrutar de espacios seguros».