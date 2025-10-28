Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrasate-Mondragón

El PSE-EE pide la aprobación «urgente» de una ordenanza sobre patinetes eléctricos

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El grupo municipal socialista ha solicitado al equipo de gobierno que apruebe de manera «urgente» una ordenanza que regule el uso de los patinetes ... eléctricos en el municipio. Una petición que realiza tras el aumento de incidentes registrados en las últimas semanas y tras el trágico suceso en el que un perro perdió la vida al ser atropellado por uno de estos vehículos en una zona peatonal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE pide la aprobación «urgente» de una ordenanza sobre patinetes eléctricos