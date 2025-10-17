La próxima barrera antirruido, frente al hospital

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El diputado foral de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, anunció que su departamento redacta en estos momentos el proyecto para la instalación de barreras a altura del Hospital Alto Deba. Este centro sanitario se halla también enclavado no lejos de la variante GI-627, y por lo tanto expuesto a los ruidos originados por el tráfico.

Urkola señaló que Departamento está ya ultimando el estudio para la instalación de nuevas pantallas acústicas en la misma carretera, a la altura del complejo hospitalario, con un lineal de 115 metros adicionales.