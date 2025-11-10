Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Programan una segunda cita para tramitar el DNI y el pasaporte en Arrasate el 10 de diciembre

Con 32 citas disponibles, 16 más que la vez anterior, la inscripción ya está abierta en la página web o en las oficinas del BAZ ·

DV

Arrasate

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La unidad móvil de documentación de la Policía Nacional ha programado una segunda cita el 10 de diciembre en Arrasate para la renovación del DNI y pasaporte. Tras agotarse en pocas horas las 16 citas disponibles para la cita fijadas el 18 de noviembre, la unidad móvil ha habilitado 32 citas para el 10 de diciembre.

Inscripción y condiciones

Ya es posible pedir cita en las oficinas del BAZ o en línea (a través del enlace habilitado) hasta el 8 de diciembre, que será el último día para inscribirse. Las personas que acudan deberán llevar diversos documentos, igual que en las comisarías de la Policía Nacional de las capitales. En este documento se han resumido los requisitos y condiciones básicas.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, es especialmente importante llevar el importe del trámite en efectivo, ya que las unidades móviles no disponen de sistema de pago con tarjeta.La unidad móvil de documentación estará operativa de 9.00 a 13.30 en plaza Arizmendiarrieta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Programan una segunda cita para tramitar el DNI y el pasaporte en Arrasate el 10 de diciembre