Programan una segunda cita para tramitar el DNI y el pasaporte en Arrasate el 10 de diciembre

La unidad móvil de documentación de la Policía Nacional ha programado una segunda cita el 10 de diciembre en Arrasate para la renovación del DNI y pasaporte. Tras agotarse en pocas horas las 16 citas disponibles para la cita fijadas el 18 de noviembre, la unidad móvil ha habilitado 32 citas para el 10 de diciembre.

Inscripción y condiciones

Ya es posible pedir cita en las oficinas del BAZ o en línea (a través del enlace habilitado) hasta el 8 de diciembre, que será el último día para inscribirse. Las personas que acudan deberán llevar diversos documentos, igual que en las comisarías de la Policía Nacional de las capitales. En este documento se han resumido los requisitos y condiciones básicas.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, es especialmente importante llevar el importe del trámite en efectivo, ya que las unidades móviles no disponen de sistema de pago con tarjeta.La unidad móvil de documentación estará operativa de 9.00 a 13.30 en plaza Arizmendiarrieta.