Un préstamo de 38 millones «hipoteca el futuro del Ayuntamiento» avisa el PNV

El grupo municipal de EAJ-PNV ha tachado de «irresponsabilidad que hipoteca el futuro del ayuntamiento» la propuesta del gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin ... de endeudarse solicitando un préstamo de 38 millones para acometer proyectos tan relevantes como el nuevo polideportivo y parque de Iturripe (31,2 millones) o la compra del antiguo colegio de La Merced (3 millones).

El gobierno municipal confía en que las necesidades de financiación reales ronden los 30 millones, ya que se prevé que las obras de ejecución resulten finalmente más económicas que las estimaciones iniciales» en palabras del concejal de Hacienda Joseba Ezpeleta. Desde el gobierno subrayaban que la situación económica del ayuntamiento es «sana y estable», y que el endeudamiento se entiende como una vía para inversiones productivas y sociales.

EAJ-PNV coincide con el gobierno en que los proyectos propuestos «son necesarios», pero considera una «irresponsabilidad comprometer al ayuntamiento con una deuda tan elevada, casi el 47% del presupuesto total –81 millones–, que lastrará nuestra capacidad financiera durante los próximos 20 años» según Ander Garay.

En una comparecencia junto con todos los concejales jeltzales, el portavoz del grupo municipal de EAJ-PNV avisaba que «este préstamo pone en serio riesgo la estabilidad económica del municipio, y podría llevar a una situación de quiebra si no se toman medidas cautelares inmediatas. Además, ya estamos viendo señales de mala gestión, ya que desde la alcaldía se ha dado la orden a todos los departamentos de no gastar ni un solo euro hasta final de año, bloqueando proyectos aprobados y rompiendo la confianza que las y los arrasatearras depositaron en sus representantes» añade.

Amaia antzokia

Los jeltzales se preguntan «¿qué será de proyectos clave como Amaia Antzokia, el polideportivo de Musakola o la parada de autobús?». A su juicio el gobierno municipal «parece no tener un plan económico-financiero claro, lo que deja en el aire el futuro de muchos proyectos esenciales para nuestro municipio, ya que la obligación de devolver la deuda hace que la capacidad de inversión de los próximos 20 años sea ridícula».

Y a ello se añade que la estrategia de plantear todo el préstamo este año «es una locura, cuando la obra de Iturripe está planeada para 30 meses, lo que abarca 3 años con sus 3 presupuestos».

Desde el PNV, recuerdan al gobierno que «hay otra forma» de hacer las cosas. «Durante las últimas dos legislaturas gobernadas por el PNV, hemos demostrado que con una gestión eficiente y sin endeudamiento, es posible realizar inversiones por valor de más de 40 millones de euros y amortizar la deuda sin comprometer la estabilidad del municipio. Proyectos como Kulturola, Juan Arzamendi Musika Etxea, Ekobulebarra, Araba Etorbidea, los ascensores de Makatzena, Erguin y Santa Teresa, y muchos otros se han llevado a cabo de manera responsable y eficiente, sin necesidad de pedir préstamos que nos hipotequen de esta forma».

Garay ve posible «un presupuesto más equilibrado y pedimos que se redacte un plan económico-financiero que contemple todos los proyectos, minimizando al máximo la deuda. EAJ-PNV está dispuesto a trabajar con el Gobierno Municipal para encontrar una solución viable, pero no podemos aceptar que se ponga en peligro el futuro de Arrasate con está decisión irresponsable, temeraria, imprudente y muy arriesgada. Lo que plantean es un 'pan para hoy, hambre para mañana».