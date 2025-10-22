La Policía Municipal ampliará su plantilla con 5 nuevos agentes hasta llegar a los 35

La Policía Municipal incorporará cinco nuevos agentes durante los dos próximos años hasta completar en 2027 una plantilla total de 25 efectivos. El objetivo, ... según el ayuntamiento, es reforzar el cuerpo de la guardia urbana. Así dos agentes nuevos se incorporarán en 2025, dos más en 2026 y uno adicional en 2027.

De esta manera, en 2027 Arrasate contará con un total de 35 policías municipales distribuidos en cinco grupos. Los dos agentes correspondientes al año 2025 ya se encuentran trabajando de manera provisional.

El consistorio ha destacado que el acuerdo alcanzado con los representantes de la plantilla «supone un paso importante hacia un modelo de policía local más cercana». El objetivo municipal es «reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la gestión del tráfico y aumentar la eficacia en las labores de asistencia y prevención».

Nuevas necesidades

Actualmente, la Policía Municipal de Arrasate cuenta con 30 efectivos operativos: 25 agentes y 5 jefes de grupo. Sin embargo, desde 2012 no se había incrementado la plantilla de agentes, a pesar del creciente dinamismo y actividad del municipio.

Según un informe del propio cuerpo, Arrasate tiene más de 22.000 habitantes y recibe diariamente unos 102.000 desplazamientos, teniendo en cuenta los movimientos de trabajadores, usuarios del Hospital de Debagoiena y la comunidad universitaria.

Dicho informe reseña que la ratio actual es insuficiente y que es necesario adaptar la plantilla al tamaño del municipio y a sus necesidades de seguridad. Además, contar con más agentes permitirá distribuir mejor las tareas administrativas y de investigación en las oficinas, sin afectar al servicio en la vía pública. Con este acuerdo, la Policía Municipal de Arrasate contará con 35 efectivos.

Convocatoria comarcal

La ampliación de la plantilla comenzará con la cobertura de forma interina de los puestos, con la intención de que posteriormente se conviertan en plazas estructurales que se cubrirán mediante oposición.

El Ayuntamiento de Arrasate trabaja junto con otros consistorios de Debagoiena en la preparación de una convocatoria comarcal de agentes municipales. El objetivo es impulsar un modelo de policía local y cercana, y fortalecer la coordinación a nivel comarcal.

«Queremos consolidar un modelo de policía de proximidad, que ofrezca un servicio cercano y dispuesto a ayudar a la ciudadanía. La ampliación de la plantilla nos permitirá dar un salto cualitativo en la ordenación del tráfico, la seguridad ciudadana, y las labores de prevención, han señalado los representantes municipales.