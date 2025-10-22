Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Intervención de la policía local de Arrasate con motivo de un atropello el pasado mes de agosto. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

La Policía Municipal ampliará su plantilla con 5 nuevos agentes hasta llegar a los 35

Desde 2012 no se había incrementado la plantilla, y los 5 nuevos agentes se incorporarán de manera progresiva durante los próximos dos años

Kepa Oliden

Arrasate

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La Policía Municipal incorporará cinco nuevos agentes durante los dos próximos años hasta completar en 2027 una plantilla total de 25 efectivos. El objetivo, ... según el ayuntamiento, es reforzar el cuerpo de la guardia urbana. Así dos agentes nuevos se incorporarán en 2025, dos más en 2026 y uno adicional en 2027.

