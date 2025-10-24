El PNV exige prioridad para el ascensor de Gorostiza y urbanizar Udala Goikoa

El Diario Vasco arrasate. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV ha instado al Gobierno Municipal de EH Bildu y Elkarrekin Arrasate a otorgar la «importancia que merecen» a los proyectos de los ascensores de Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa. Ambos continúan sin ser ejecutados, a pesar de las reiteradas demandas de los vecinos.

El partido jeltzale ha subrayado la necesidad de que el Gobierno Municipal ponga en marcha los trabajos de estos proyectos «con el objetivo de tenerlos finalizados en 2026». EAJ-PNV ha señalado que «es fundamental que el proceso de licitación se active cuanto antes, para evitar más retrasos innecesarios».

EAJ-PNV solicitó en los presupuestos de 2025 un incremento en la partida destinada a estos dos proyectos. Sin embargo, el Gobierno Municipal rechazó esta solicitud en la última sesión plenaria. Este rechazo, afirman los jeltzales, «ha motivado importantes retrasos».

En mayo de 2025 el Gobierno Municipal inició el proceso de licitación de las obras, pero debido al rechazo de la propuesta de EAJ-PNV, «no se consignó suficiente presupuesto. Como resultado, nadie se presentó a la licitación y el proceso tuvo que reiniciarse, lo que causó un retraso de tres meses».

El mismo mes de mayo, el Gobierno Municipal declaró en rueda de prensa junto con los vecinos de Gorostiza, que el proceso estaba en marcha, y afirmó que «si todo va bien, el Gobierno prevé adjudicar las obras de construcción en 2026».

Según EAJ-PNV, el 6 de octubre fue el último día para presentar ofertas para la licitación tanto del proyecto de ascensores de Gorostiza como del proyecto de urbanización de Udala Goikoa, y el día 7 había convocada una mesa de contratación, cancelada en el último momento. Lo mismo ocurrió el 14 de octubre. Estos nuevos retrasos han añadido otras dos semanas de demora, complicando la posibilidad de adjudicar los contratos antes de fin de año.

«Exigimos que las obras de estos dos proyectos estén en marcha antes de que finalice esta legislatura, y que el Gobierno Municipal presente un calendario claro con fechas y plazos de ejecución establecidos» señalan desde EAJ-PNV.