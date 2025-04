Una placa recupera la memoria histórica navarra «invisibilizada» de Arrasate

Kepa Oliden Arrasate-Mondragón Martes, 15 de abril 2025, 20:04 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

El Portal de Abajo, popularmente denominado Portalón, recuerda desde este martes que «antes de la conquista de Castilla, Arrasate, enclavada en la tenencia de Atxorrotx, formaba parte de la organización de una estructura unitaria denominada Reino de Navarra». El rótulo, en euskera, fue inaugurado este martes por la alcaldesa y representantes de la asociación Zuztarrak Errotuz, e incorpora en su parte superior la bandera de Navarra.

Newsletter

«Nuestro cometido principal es ahondar en la recuperación de la historia tanto de Euskal Herria como del Reino de Navarra; y a día de hoy para la mayoría de los vascos los hechos más notables de nuestra historia nos aún son desconocidos», constataba el miembro de Zuztarrak Errotuz Valentín Tramón.

Esta asociación nació para investigar, divulgar y transmitir a las siguientes generaciones esa parte ignorada de nuestra memoria histórica, en particular la historiografía anterior a la conquista castellana de Gipuzkoa en el año 1.200. Para ello organizan diversas actividades divulgativas. Entre otras, la presentación en el ayuntamiento de la moción que ha dado origen a la placa que desde este martes se puede leer en el Portal de Abajo.

El 5 de diciembre de 2023 el Pleno Corporativo aprobaba una moción de Zuztarrak Errotuz en la que, en nombre de la memoria histórica, se solicitaban diversas intervenciones. La propuesta fue secundada por EH Bildu y Elkarrekin Arrasate, con la abstención del PNV y el voto en contra del PSE-EE.

En su primer punto proponía suprimir del callejero el nombre del rey castellano Alfonso VIII y rebautizar esta calle de San Andrés '17 emakume kalea' en honor de las 17 mujeres que en 1969 fundaron la cooperativa Auzo Lagun, hoy Auzolan. Este cambio de nombre se materializó el domingo 17 de noviembre de 2024 con un entrañable homenaje a dos de aquellas pioneras, María Dolores Albisua y Mercedes Mogilincki.

Además, en virtud de aquella moción, el ayuntamiento aceptaba intervenir ante el Departamento Foral de Cultura para pedir que se «estudien los hechos históricos y la cronología de la historia que se relatan en la vidriera que plasma la jura de los fueros de Gipuzkoa por parte de Alfonso VIII en el año 1200 en Arrasate. Porque a la sazón Gipuzkoa como tal no existía, ni tampoco los 'fueros de Gipuzkoa' y porque la presencia de Alfonso VIII en Arrasate en aquel año no está históricamente acreditada», argumentaba Zuztarrak Errotuz. A fecha de hoy no hay noticias sobre el resultado de esta gestión.

Y, finalmente, era en el tercer y último punto donde se solicitaba la colocación de la placa que se verificó este martes.

La alcaldesa aplaudió esta iniciativa que pretende «dar a conocer la parte de la historia que está invisibilizada, reconociendo el carácter nacional de este pueblo». Y expresó su agradecimiento a los miembros de la asociación Zuztarrak Errotuz por la labor que realizan.