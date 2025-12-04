Ospitalarioak, premio FAAM de Oro en daño cerebral y neurorehabilitación

Kepa Oliden arrasate. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi —anteriormente Aita Menni— ha sido distinguida con el Premio FAAM de Oro 2025 en la categoría de Investigación Social y Científica, un reconocimiento que refuerza su posición como entidad referente y a la vanguardia en el ámbito del daño cerebral adquirido y la neurorehabilitación.

El galardón, otorgado por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), destaca la capacidad de la Fundación para integrar alta especialización clínica, tecnología avanzada y evaluación funcional objetiva, logrando tratamientos de gran precisión y resultados medibles para las personas atendidas.

Durante la valoración, FAAM subrayó que Ospitalarioak Fundazioa Euskadi «está aplicando tecnología avanzada destinada a recuperar la funcionalidad de brazos y manos en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras lesiones neurológicas», y remarcó el valor de un modelo que combina experiencia clínica, innovación y seguimiento funcional de forma integrada.

Este reconocimiento supone también una puesta en valor del trabajo que realizan cada día los equipos profesionales de la Fundación.