Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, Premio FAAM de Oro 2025 por su liderazgo e innovación en investigación social y científica

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi —anteriormente Aita Menni— ha sido distinguida con el Premio FAAM de Oro 2025 en la categoría de Investigación Social y Científica, un ... reconocimiento que refuerza su posición como entidad referente y a la vanguardia en el ámbito del daño cerebral adquirido y la neurorehabilitación.

El galardón, otorgado por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), destaca la capacidad de la Fundación para integrar alta especialización clínica, tecnología avanzada y evaluación funcional objetiva, logrando tratamientos de gran precisión y resultados medibles para las personas atendidas.

Durante la valoración, FAAM subrayó que Ospitalarioak Fundazioa Euskadi «está aplicando tecnología avanzada destinada a recuperar la funcionalidad de brazos y manos en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras lesiones neurológicas», y remarcó el valor de un modelo que combina experiencia clínica, innovación y seguimiento funcional de forma integrada.

Este reconocimiento supone también una puesta en valor del trabajo que realizan cada día los equipos profesionales de la Fundación. En palabras de Marisa Merino, directora gerente de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, «este premio reconoce el esfuerzo y la excelencia de todos los profesionales que trabajamos cada día para mejorar la recuperación y la autonomía de las personas. Es un impulso para seguir investigando, innovando y acompañando a quienes más lo necesitan». Merino fue la encargada de recoger el galardón en la ceremonia oficial, que tuvo lugar el sábado 29 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Almería.

Con 127 años de trayectoria, Ospitalarioak Fundazioa Euskadi ha evolucionado hasta consolidarse como una institución de referencia en la atención a personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual, daño cerebral y personas mayores. Su posicionamiento actual se basa en la excelencia profesional, el rigor científico y una apuesta continuada por la innovación aplicada.

Los Premios FAAM de Oro han celebrado este año su XXII edición, coincidiendo con el próximo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reconocen a entidades y profesionales que destacan por su aportación al avance social y científico.

En 2025, FAAM concede ocho galardones en distintas categorías, entre ellas: Inclusión Laboral, Transformación e Impacto Social, Cultura, Accesibilidad, Comunicación, Salud y Liderazgo y Compromiso Femenino.

El Premio FAAM de Oro 2025 en Investigación Social y Científica ha recaído en Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, tal y como recoge el acta oficial.