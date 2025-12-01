Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pilar Quesada, Tesorera FAAM; Marisa Merino, directora de Ospitalarioak , y Rebeca Gómez, delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Almería. DV

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, Premio FAAM de Oro 2025 por su liderazgo e innovación en investigación social y científica

La Fundación es reconocida por su modelo pionero en neurorehabilitación avanzada y por su contribución al desarrollo de tecnología aplicada a la recuperación funcional.

DV

Arrasate

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:18

Ospitalarioak Fundazioa Euskadi —anteriormente Aita Menni— ha sido distinguida con el Premio FAAM de Oro 2025 en la categoría de Investigación Social y Científica, un ... reconocimiento que refuerza su posición como entidad referente y a la vanguardia en el ámbito del daño cerebral adquirido y la neurorehabilitación.

