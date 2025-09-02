Oreixe, 17 años de música alternativa

Kepa Oliden Arrasate. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Folk, jazz, power pop, electrónica... forman el variado menú musical del ciclo Oreixe Akustikoa que inaugurará este viernes la zumaiarra Antuxuna y que cerrará el domingo 14 el percusionista arrasatearra Peru Altube con su proyecto 'Negu izarrak'. Este joven talento local presentará su trabajo de fin de grado de Interpretación de Batería.

En palabras del exmiembro de Huntza, 'Negu izarrak' es un «trabajo conceptual basado en los elementos de la naturaleza y en el ciclo de la vida; nacimiento, vida y muerte».

Para ello traerá al escenario cinco composiciones propias y sendos temas, con arreglos, de Mikel Laboa ('Nagu hurbilak') y Xabier Lete ('Izarren hautsa'). «Se trata de un concepto que fusiona el jazz y la cultura vasca, tomando como base la improvisación». El formato de la actuación, explicaba Altube, estará formado por batería, guitarra, bajo, piano, saxo tenor y trompeta, y voz para la interpretación de los temas de Lete y Laboa». Los cinco restantes temas «son instrumentales dentro del concepto del jazz».

Seis conciertos

El XVII Oreixe Akustikoa ha programado un total de seis funciones de música de «estilos fuera de lo convencional, y que sonarán en el auditorio de Juan Arzamendi Musika Etxea de la mano de músicos alternativos», como explicaba técnico de cultura Karmelo Alberdi.

Todos los conciertos serán a las 19.30 horas, y las entradas se hallan a la venta al precio de 5 euros por anticipado on line y el mismo día en taquilla antes de cada función.

El primer plato del menú de este ciclo musical alternativo correrá a cargo de la zumaiarra Nagore Etxabe, de nombre artístico Antuxuna. Ha emprendido su carrera en solitario con el propósito de fusionar cultura vasca y tecnología.

Antuxuna propone una actuación audiovisual, una remodelación electrónica y totalmente digital del viejo cancionero vasco que combina música en directo, luces LED y proyecciones. Es decir, folk tecnológico: una propuesta más allá del folklore institucionalizado con una estética, una forma de hacer y una sonoridad fijas.

Sandra Monfort

La valenciana Sandra Monfort (Predeguer 1992) actuará el sábado 6 con una propuesta musical que aúna tradición y vanguardia, ancestralidad y futuro, tacto orgánico y alma digital, identidad arraigada y mirada abierta.

La trayectoria de Sandra Monfort, también conocida por su papel esencial en el trío Marala, se construye sobre esta armonía de contrarios. La suya es una figura singular, ambiciosa y libre, capaz de orquestar el peso de la memoria con las texturas del presente y las intuiciones del mañana.

Desde Nueva York

El cartel del fin de semana inaugural del ciclo Oreixe se completará con la actuación el domingo de Florist + Hanna Frances

Florist es una banda neoyorquina de indie folk liderada por Emily Sprague cuya hipnótica y delicada voz nos sumerge en un viaje por diferentes estados emocionales y sensoriales.

Hannah Frances es una cantante, guitarrista y compositora cuyo trabajo explora el duelo y la conexión con la naturaleza, buscando la sanación a través de procesos catárticos. Sus canciones abordan temas de pérdida, trauma y autodescubrimiento, fusionando folk vanguardista, rock progresivo y jazz. Dará cuenta en acústico de su aclamado disco 'Keeper Of The Sheperd'.

Próximo fin de semana

La banda bilbaína Airu, con su sentimentalismo, melodías pegadizas y una profunda voz, abrirá el viernes 12 el segundo tramo del ciclo Oreixe.

El power pop de los valencianos Star Trip traerá el sábado sus canciones al más puro estilo Big Star, Gin blossons o Teenage Fanclub.

Y para cerrar el ciclo, el arrasatearra Peru Altube presentará el domingo su proyecto musical 'Neguko izarrak'.