Los ordenadores de Birziklanet ayudan a la formación de estudiantes en África

La iniciativa Birziklanet en la que participan los estudiantes de Microinformática y Redes de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola, con un claro compromiso social ... y ambiental, ha recibido un cálido reconocimiento desde la escuela del pueblo de Mbam en Senegal. El agradecimiento se debe al último lote de ordenadores que acondicionaron los alumnos y alumnas de Arrasate y enviaron en colaboración con la asociación Yaakar.

Este gesto subraya el impacto que la formación práctica recibida en la FP puede tener en la mejora de la sociedad y en la cooperación global.

En un audiovisual grabado por los estudiantes senegaleses, Ismael, Demo y otros compañeras y compañeros expresan su agradecimiento por los ordenadores que «hemos recibido de estas dos organizaciones». Estas donaciones «nos facilitan el acceso a la tecnología digital necesaria hoy en día ayudando a mejorar nuestra formación académica».

Estos estudiantes africanos elogian la «generosidad y compromiso con la educación de Arizmendi Ikastola y Yakaar. Los ordenadores «nos permiten acceso a la información, comunicación, creatividad, aprendizaje» agradecen.

La colaboración con Senegal no ha sido la única acción solidaria llevada a cabo por el alumnado y profesorado de Microinformática este curso. Gracias a su incansable labor de recuperación y puesta a punto de material informático desechado, también se han podido realizar varias donaciones en el entorno más cercano.

Las asociaciones y agentes locales que han recibido material recientemente son: Ekin Emakumeak, Arrasateko Saharar Elkartea, Txantxiku Ikastola

Próximo destino: Ghana

La cooperación internacional no termina en Senegal. De hecho, el alumnado de Microinformática se encuentra inmerso en la preparación del siguiente gran proyecto: equipar con ordenadores de sobremesa la sala de informática de un centro de Formación Profesional en Ghana.

El éxito de estos proyectos no sería posible sin la contribución de las empresas e instituciones del entorno. Por ello, desde Formación Profesional ha expresado su agradecimiento «a todas las empresas que nos han donado material informático desechado en los últimos meses».

Gracias a esta aportación, «podemos darle una segunda vida a este material, usándolo para fines educativos y contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Vuestra colaboración es fundamental para que nuestro alumnado desarrolle sus competencias profesionales y, al mismo tiempo, contribuyamos entre todas y todos a la transformación de la sociedad».

Ayuda para los saharauis

Por otro lado, el Ayuntamiento ha concedido una ayuda económica al proyecto cuyo objetivo es reducir la brecha digital en los centros educativos situados en los campamentos de refugiados saharauis.

Gracias a este apoyo económico, se podrán mejorar los recursos tecnológicos educativos y reforzar la formación del profesorado local.

El viaje que se realizará en noviembre será la tercera fase de este programa. En las primeras fases se enviaron ordenadores y otros equipos, y se ofrecieron las primeras sesiones de formación a docentes. En esta nueva fase, se llevarán más ordenadores, antenas wifi y proyectores, y se desarrollarán actividades formativas para el profesorado.

Placa conmemorativa

El Ayuntamiento ha querido agradecer a las personas y entidades que están desarrollando el proyecto, especialmente al proyecto Birziklanet, a Arizmendi Ikastola y al grupo saharaui Saharaldeba, con presencia en Arrasate. Asimismo, el Consistorio enviará una placa conmemorativa a las y los responsables educativos de los campamentos saharauis. Esta placa ha sido entregada en el ayuntamiento por la alcaldesa Maider Morras a Saleh Salek, responsable de la asociación Saharaldeba, y a Gaizka Eraña, responsable del proyecto Birziklanet.

En la placa ofrendada por el consistorio se lee: «Bi herri, bihotz bat askatasunera! Eskerrik asko Arrasateko Udalaren partez.» (Dos pueblos, un corazón hacia la libertad. Muchas gracias de parte del Ayuntamiento de Arrasate).