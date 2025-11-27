Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escolares saharauis con ordenadores portátiles reacondicionados por alumnos de FP de Arizmendi Ikastola.

Arrasate-Mondragón

Los ordenadores de Birziklanet ayudan a la formación de estudiantes en África

El Ayuntamiento apoya este proyecto educativo solidario para reducir la brecha digital en los campamentos de refugiados saharauis

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

La iniciativa Birziklanet en la que participan los estudiantes de Microinformática y Redes de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola, con un claro compromiso social ... y ambiental, ha recibido un cálido reconocimiento desde la escuela del pueblo de Mbam en Senegal. El agradecimiento se debe al último lote de ordenadores que acondicionaron los alumnos y alumnas de Arrasate y enviaron en colaboración con la asociación Yaakar.

