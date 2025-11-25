Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Martínez Lasa (Dpto. Acción Social RK) y Pablo Nuñez García ( Director General de KL).

Arrasate-Mondragón

La nueva planta industrial inclusiva de Arrasate permitirá consolidar el empleo de 130 personas

La alianza entre KL Katealegaia y Rural Kutxa permitirá avanzar en la puesta en marcha del nuevo pabellón industrial que se desarrollará en el barrio San Andrés

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

KL katealegaia (KL) y Acción Social de Rural Kutxa han formalizado un convenio de colaboración dirigido a impulsar la nueva planta industrial que KL ... pondrá en marcha en Arrasate. Esta instalación, ubicada en el Barrio San Andrés y concebida con un fuerte propósito social e industrial, permitirá consolidar el empleo de 130 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión sociolaboral, además de crear nuevas oportunidades de incorporación laboral en los próximos años.

