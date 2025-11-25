La nueva planta industrial inclusiva de Arrasate permitirá consolidar el empleo de 130 personas

KL katealegaia (KL) y Acción Social de Rural Kutxa han formalizado un convenio de colaboración dirigido a impulsar la nueva planta industrial que KL ... pondrá en marcha en Arrasate. Esta instalación, ubicada en el Barrio San Andrés y concebida con un fuerte propósito social e industrial, permitirá consolidar el empleo de 130 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión sociolaboral, además de crear nuevas oportunidades de incorporación laboral en los próximos años.

El acuerdo firmado con Acción Social de Rural Kutxa supone un apoyo clave para avanzar en una actuación estratégica para KL katealegaia, que unificará y modernizará la actividad industrial actualmente repartida entre los centros productivos de Aretxabaleta y Bergara. El nuevo pabellón contará con 4.500 m² de espacio productivo adaptado, lo que permitirá desarrollar proyectos industriales en sectores como sistemas de acceso, mecanizado, electrónica, control de calidad y montajes multicomponente, así como impulsar nuevas líneas de actividad vinculadas a colaboraciones con empresas del entorno, así como en la creación de nuevos ymodernos espacios para la atención a las personas en el acompañamiento y desarrollo de sus itinerarios sociolaborales.

KL katealegaia KL katealegaia es una sociedad laboral sin ánimo de lucro declarada de interés social, cuya misión es generar empleo de calidad para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión sociolaboral en Gipuzkoa. Actualmente emplea en torno a milpersonas con necesidades de empleabilidad en el Territorio. Actúa como proveedor industrial integral en sectores como automoción, movilidad, energía, electrónica,sistemas de acceso, elevación, confort-hogar y equipamiento profesional,combinando excelencia industrial e impacto social.

Acción Social de Rural Kutxa Rural Kutxa desarrolla, a través de su Acción Social, obras benéficas, sociales, educativas, deportivas, culturales, científicas, medioambientales y de promoción económico-profesional, con una vocación transformadora, atendiendo las diferentes necesidades de la sociedad. La misión de esta Acción Social es contribuir al progreso de las personas y de la sociedad en general, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables, ya sea a través de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros.

El convenio forma parte del compromiso de Rural Kutxa con el desarrollo social del territorio. Desde su Acción Social se impulsan iniciativas centradas en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el empleo digno, respaldando proyectos estratégicos que contribuyen a la cohesión territorial y al desarrollo sostenible. En este sentido, la entidad financiera apoyará económicamente la ejecución del proyecto industrial y social de KL mediante una colaboración anual en los ejercicios 2025 y 2026, tal y como se recoge en el acuerdo.

El nuevo pabellón contará con 4.500 m² de espacio productivo adaptado, lo que permitirá desarrollar diferentes proyectos

«Más oportunidades»

En relación con la importancia del convenio y su impacto en la zona, El Director de KL Pablo Nuñez ha señalado previamente, que «permitirá reducir las tasas de desempleo de las personas con discapacidad o en situación de exclusión, atender las nuevas necesidades de empleo, crear nuevas oportunidades laborales reales, y desarrollo de metodologías de formación y acompañamiento en la comarca de Debagoiena, ofreciendo diferentes oportunidades de trabajo atendiendo las necesidades industriales generadas en este centro».

Por su parte, el representante de Acción Social de Rural Kutxa Javier Martínez ha destacado, respecto al alcance social del acuerdo, que: «Esta alianza permitirá ofrecer más oportunidades a las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad de Debagoiena, mediante la creación en los próximos años de nuevos puestos de trabajo de calidad en el sector industrial. Asimismo, mejorará también el servicio de orientación sociolaboral y los programas de empleo con apoyo, que facilitan el tránsito de estas personas a otras empresas de la comarca mediante itinerarios de empleabilidad personalizados».

La nueva planta de Arrasate será un motor de inclusión y competitividad: garantizará el mantenimiento del empleo existente, permitirá la creación de al menos 25 nuevos puestos en los dos primeros años y establecerá las bases para alcanzar una plantilla superior a las 150 personas en el futuro. El proyecto también supone la modernización de procesos, la mejora de la accesibilidad y la adecuación de espacios específicos para actividades industriales avanzadas, especialmente en los ámbitos de electrónica y automoción.