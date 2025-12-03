Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Responsables municipales, comerciantes y agentes sociales presentaron la programación navideña. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

La Navidad alumbrará más de 70 actos

El encendido de las luces este jueves por la tarde y el estreno del spot navideño inauguran un programa con más de setenta actividades hasta la cabalgata de Reyes

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

El encendido de la iluminación navideña este jueves por la tarde dará el pistoletazo de salida a un copioso programa con más de 70 ... actividades que se prolongarán hasta la cabalgata de Reyes. Los más inmediatos, una caravana scape-room que permanecerá en Biteri del 5 al 8 de diciembre y los bolo-bolos de San Nikolas para deleite del público más joven. Hinchables, cuenta-cuentos, talleres, juegos y salidas organizadas por las ludotecas, gigantes y kilikis... completan la amplia programación infantil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  7. 7 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  10. 10

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Navidad alumbrará más de 70 actos

La Navidad alumbrará más de 70 actos