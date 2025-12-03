La Navidad alumbrará más de 70 actos

El encendido de la iluminación navideña este jueves por la tarde dará el pistoletazo de salida a un copioso programa con más de 70 ... actividades que se prolongarán hasta la cabalgata de Reyes. Los más inmediatos, una caravana scape-room que permanecerá en Biteri del 5 al 8 de diciembre y los bolo-bolos de San Nikolas para deleite del público más joven. Hinchables, cuenta-cuentos, talleres, juegos y salidas organizadas por las ludotecas, gigantes y kilikis... completan la amplia programación infantil.

Las citas para el pública adulto se sucederán también durante las próximas semanas con actuaciones musicales, espectáculos, mercados...

La campaña se inaugura por tercer año con el estreno este miércoles del spot navideño rodado por Arteman por encargo del Ayuntamiento. Disponible en youtube, se titula 'Badira elkartasunarekin zabaltzen diren ateak' (hay puertas que se abren con la solidaridad) y su mensaje pone el foco en la soledad sufren algunas personas mayores, una problemática «de primer orden» y que se torna más dolorosa en esta fechas navideñas.

El spot quiere mostrar el valor de la red comunitaria de Arrasate y recordar que los vecinos, comerciantes y agentes socioculturales del pueblo conforman el antídoto diario contra la soledad: «Cuando compramos en el pueblo o nos cuidamos entre nosotras, estamos construyendo comunidad» explicaba la concejala de bienestar social Jasone Giraldo. Esta edil anunció que en las próximas semanas presentarán acciones específicas para hacer frente a la soledad, tomando como base la radiografía de la soledad en la comarca.

Con los comerciantes

El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes han confeccionado mano a mano una intensa programación navideña que busca hacer de Arrasate un pueblo vivo y activo. «Este año no hay excusa; tenemos motivos de sobra para quedarnos en el pueblo y disfrutar de él» señalaba el concejal de economía local y empleo Jaime Bengoa.

En el apartado musical, habrá conciertos y recitales de grupos locales, entre ellos Erromintxelak, el grupo de trikitixa, Arrasate Musikal o el otxote Txorbela. Uno de los grandes artistas de Euskal Herria, Ruper Ordorika, también actuará en el Amaia Antzokia de Arrasate el 23 de diciembre.

Asimismo actuará Pedro Miguel Aguinaga con el violín eléctrico 12 de diciembre a las 18.30 en la Plaza Euskal Herria y hacia las 19.30 en la zona Otalora.

Los grupos The Half Nelsons (viernes 19, a las 19.00, Portalón) y Blue Cats Band (sábado 20, a las 13.00, Herriko Plaza) ambientarán las calles.

Mercados

Asimismo habrá mercados de todo tipo bajo la carpa de Seber Altube. El más importante y conocido, el de Santamasak, con puestos de verduras, artesanía y otros productos. También se celebrará el ya habitual mercado de artesanos locales los días 20, 21, 23 y 24 de diciembre. Además, en la carpa se instalarán el mercado de intercambio de juguetes de Txatxilipurdi el 13 de diciembre; el pequeño mercado de mujeres emprendedoras de IMME el día 14 y la entrega de juguetes el 18 de diciembre.

Por último, como novedad, se celebrará la 'Feria Literaria KM0 de Navidad' organizada por LEIDA, la Asociación de Escritores de Debagoiena.

Tampoco faltarán talleres para todas las edades, organizados por diversos agentes: curso de txerri-dantza, taller de pandero, elaboración de velas, chapas, pegatinas y adornos navideños.

Habrá también talleres impartidos por artesanos-creadores: plantas medicinales, elaboración de pulseras trenzadas de cuero o curso de encuadernación ecológica.

La ambientación de calle correrá a cargo de las kalejiras que protagonizarán la comparsa de Gigantes y Kilikis, en su recorrido programado el 21 de diciembre.

El miércoles 24 Txoronpio, Txoronpia y Lamina acudirán puntuales a recoger las misivas infantiles con petición de regalos para Olentzero, que como cada año recorrerá con su séquito la villa con salida del parque de Monterrón a las 18.30 horas.

Circo teatro itinerante

La programación proseguirá el lunes 29 con el circo teatro itinerante 'Carrusel Ambulante' que efectuará su salida desde Biteri a las 19.00 horas. Al día siguiente, martes 30, habrá talleres de chapas, pegatinas y adornos navideños de la mano de Txatxilipurdi a las 12.00 en la carpa de la Plaza Seber Altube. Y a las 19.00 tendrá lugar una actuación del grupo Gospel Revolution en la Herriko plaza.

El tradicional pasacalle y concierto de Nochevieja de la Banda de Arrasate Musikal (Amaia, 13.00h) y una kalejira de la Escuela de Trikitixa en Musakola en el marco de la carrera de San Silvestre, despedirán el programa hasta enero, en que llegarám el parque infantil Txikilandia a Uarkape y la cabalgata de Reyes Magos.