Murua comenzará este viernes en Uarkape la liguilla de los cuartos de final por parejas

ArrasateMurua comenzará este viernes en Uarkape la liguilla de los cuartos de final por parejas
Las entradas se hallan a la venta para el partido que enfrentará a las parejas Murua-Gabirondo y Rekalde-Bikuña
Arrasate.
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11
El pelotari arrasatearra Ander Murua comenzará en Uarkape este viernes 21 la liguilla de cuartos de final por parejas.
El partido se jugará a las 19.00 y las entradas ya están a la venta para asistir al encuentro que enfrentará a Murua-Gabirondo y Rekalde-Bikuña en la liguilla de cuartos de final del parejas.
El pelotari arrasatearra Ander Murua debutó como profesional el año pasado y, en esta ocasión, volverá a su localidad natal para disputar el campeonato.
Antes de que comiencen los cuartos de final de la Serie B, se disputará un partido de parejas entre los pelotaris Agirre-Erostarbe y Bakaiko-Aldabe. El partido de parejas dará inicio a la cita a las 19.00.
Las entradas ya están disponibles a la venta en la web www.entradasfronton.com. Si quedaran entradas el día del partido, se venderán en el mismo Uarkape una hora antes.