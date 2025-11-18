Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pelotari de Arrasate Ander Murua en una imagen de archivo. DV

Arrasate

Murua comenzará este viernes en Uarkape la liguilla de los cuartos de final por parejas

Las entradas se hallan a la venta para el partido que enfrentará a las parejas Murua-Gabirondo y Rekalde-Bikuña

El Diario Vasco

Arrasate.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El pelotari arrasatearra Ander Murua comenzará en Uarkape este viernes 21 la liguilla de cuartos de final por parejas.

El partido se jugará a las 19.00 y las entradas ya están a la venta para asistir al encuentro que enfrentará a Murua-Gabirondo y Rekalde-Bikuña en la liguilla de cuartos de final del parejas.

El pelotari arrasatearra Ander Murua debutó como profesional el año pasado y, en esta ocasión, volverá a su localidad natal para disputar el campeonato.

Antes de que comiencen los cuartos de final de la Serie B, se disputará un partido de parejas entre los pelotaris Agirre-Erostarbe y Bakaiko-Aldabe. El partido de parejas dará inicio a la cita a las 19.00.

Las entradas ya están disponibles a la venta en la web www.entradasfronton.com. Si quedaran entradas el día del partido, se venderán en el mismo Uarkape una hora antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Murua comenzará este viernes en Uarkape la liguilla de los cuartos de final por parejas

Murua comenzará este viernes en Uarkape la liguilla de los cuartos de final por parejas