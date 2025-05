Mondrate jugará la final y roza el billete para la Copa del Rey

I. M. arrasate. Lunes, 26 de mayo 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Mondrate ha dado un paso decisivo en su camino hacia la clasificación para la Copa del Rey. Este sábado, en el campo de Musakola, el conjunto arrasatearra ha empatado 1-1 frente al Donibane en la semifinal del playoff, resultado que, gracias a su mejor posición liguera (tercero), le ha otorgado el pase a la gran final.

Durante la primera mitad, el Mondrate se mostró superior, generando varias ocasiones claras, aunque el marcador no se movió antes del descanso. La segunda parte fue más equilibrada, pero la emoción estalló en los minutos finales. A falta de 4 minutos para el final, Mikel Elizara adelantó al Mondrate con un gol que parecía decisivo. Sin embargo, Donibane logró igualar a tan solo 1:40 del final, optando por un ataque con cinco jugadores. El empate llevó el partido a la prórroga, donde la igualdad se mantuvo. El Mondrate dispuso de oportunidades claras en la segunda parte del tiempo extra, pero no consiguió marcar. No obstante, el 1-1 final fue suficiente para asegurar su presencia en la final.

Este fin de semana, Mondrate se enfrentará a Kukuyaga. El vencedor de ese encuentro obtendrá un billete para disputar la próxima edición de la Copa del Rey, un logro histórico al alcance del equipo arrasatearra.