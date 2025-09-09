Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hace ya un par de semanas que los jugadores del Mondragon Unibertsitatea comenzaron la pretemporada. Ointxe

Mondragon Unibertsitatea continúa patrocinando al Ointxe un nuevo ciclo con el foco puesto en la cantera

El equipo de 2ª División Nacional masculino disputará su primer amistoso mañana miércoles a las 18:30 en Iturripe contra el Tabirako de Durango. A continuación jugarán las chicas del LF2 contra el Unibasket de Logroño su segundo amistoso

DV

Arrasate

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:47

Sin duda es una de las noticias más positivas esta temporada para el Ointxe, y el equipo de 2ª División Nacional masculino del club seguirá manteniendo el nombre de Mondragon Unibertsitatea, y el logo de la Universidad seguirá manteniéndose en todos los equipos junior y senior del Ointxe.

Precisamente el equipo masculino disputará su primer amistoso este miércoles a partir de las 18:30 en Iturripe contra el Tabirako de Durango. Hace ya un par de semanas que comenzaron la pretemporada, y poco a poco se van poniendo en forma para afrontar una temporada que comenzará oficialmente el primer fin de semana de octubre.

El equipo ha experimentado una gran transformación en su plantilla, empezando por su entrenador. Julen Berrocal ha dado paso a Arri, que vuelve a dirigir al primer equipo masculino del Ointxe.

En cuanto a los jugadores, la transformación es total y el club inicia una nueva etapa con el foco puesto en la cantera. La mayoría de los jugadores de la plantilla de la pasada temporada o bien ha dejado la práctica del baloncesto o han optado por cambiar de equipo, y solo continúan Martin Buesa y los canteranos Alex Lorenzo, Mikel Zurutuza, y Julen Lorenzo.

La gran novedad y muy ilusionante para toda la afición es la vuelta al club de 2 jugadores de la cantera que llevaban varios años viviendo en el extranjero: por una parte Beñat Barberena, que ha estado varios años trabajando en China, y por otra Txomin Aiastui tras su etapa en Francia. Ambos han regresado a Euskadi y han querido comprometerse con el Ointxe para ayudarle en los objetivos que se abren en esta nueva etapa.

Hay que resaltar igualmente el ascenso de varios jugadores junior, como es el caso de Kepa Maidagan, Markel Zubía, y Euken Nurlan, que se sumarán a otros jugadores de la cantera como Aitzol Aretxaga y Oier Badiola. También se incorpora a la plantilla el catalán Pol Pagés que sumará en experiencia al resto de la plantilla.

Amistoso del Liga Femenina 2

También mañana miércoles y a continuación de los chicos, jugará el LF2 contra el Unibasket de Logroño su segundo amistoso. El sábado debutaron en Gasteiz contra el Araba de 1ª Nacional con una victoria cómoda, y mañana se enfrentan a un equipo que esta temporada jugará en una categoría superior al Ointxe.

A la espera de que la angoleña Joana Domingos pueda viajar desde Angola en los próximos días para incorporarse al equipo, el equipo dirigido por David Peña tendrá una prueba exigente frente al equipo riojano.

