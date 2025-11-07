81 millones para transformar Arrasate

El proyecto presupuestario para el próximo año va mucho más allá del «mero trámite administrativo o de la simple lista de ingresos y gastos». ... En palabras de la alcaldesa Maider Morras, «será una herramienta para transformar el futuro del municipio». Y es que la propuesta planteada por el Gobierno municipal dispara las cuentas del próximo año hasta la cifra récord de 81 millones (en 2025 fueron 48,3 millones) y convertirá el próximo año en un año «decisivo». Proyectos tan relevantes como la construcción del nuevo polideportivo y parque de Iturripe (31,2 millones) o la compra del antiguo colegio de La Merced (3 millones) se financiarán con el recurso al endeudamiento.

El Ayuntamiento prevé solicitar un préstamo de 37 millones de euros, «aunque se espera que la necesidad real ronde los 30 millones, ya que se prevé que las obras de ejecución resulten finalmente más económicas que las estimaciones iniciales» explicaba el concejal de Hacienda Joseba Ezpeleta.

Nuevo Iturripe

Desde el Gobierno subrayan que la situación económica del Ayuntamiento es «sana y estable», y que el endeudamiento se entiende como una vía para inversiones productivas y sociales.

En el ámbito urbanístico, el proyecto estrella para 2026 será sin duda la construcción del nuevo polideportivo y zona de ocio de Iturripe. Se trata de la inversión más cuantiosa con diferencia: 31,2 millones de euros.

Pero también habrá obras de reurbanización o de accesibilidad en distintos barrios del municipio, «para mejorar la calidad de vida y modernizar las infraestructuras». Así, la reurbanización del grupo San Juan recibirá 1.790.000 euros. El nuevo sistema de ascensores de Gorostiza y la urbanización de Udala se financiarán con remanentes en el segundo semestre del próximo año, y se prevé una inversión de unos 2 millones y de 1,2 millones respectivamente.

Otros 285.000 euros se destinarán a inversiones en el área de deportes, como la renovación del tejado de Mojategi, compra de nuevas máquinas de gimnasio, equipamiento urbano, reparación del tejado de la piscina....

Otros 100.000 euros se invertirán en reparar y renovar el sistema de climatización de Kulturate; 63.400 euros en la reparación de la cubierta de Makatzena, y 30.000 euros en el proyecto para el traslado del Emakume Txokoa a su futura sede en el edificio de la antigua estación.

La alcaldesa Maider Morras anunció que el Ayuntamiento ha «apalabrado» con la congregación religiosa de la Hermanas Mecederias la compra de su antiguo colegio por un precio que ronda los 3 millones. La regidora confía en cerrar completamente el acuerdo «en los próximos meses». Una vez adquirido el inmueble, el objetivo será que la Diputación Foral y el Gobierno Vasco puedan construir viviendas dotacionales, tanto para jóvenes como para personas mayores.

En el capítulo de desarrollo comunitario en que se inscribe esta operación, el proyecto presupuestario del gobierno para el próximo año contempla asimismo inversiones tales como la renovación de la parte exterior de la residencia Iturbide (139.705euros); la ampliación del Txikitxoko (146.000 euros); la ampliación de las oficinas de Servicios Sociales y la renovación y ampliación de la biblioteca del barrio Santa Marina (a financiar ambos con remanentes en el segundo semestre de 2026, con una inversión prevista de 465.000 euros y 400.000 euros respectivamente); el desarrollo del plan estratégico de salud mental (18.000 euros); la renovación del mobiliario en los hogares de jubilados de Uribe-Erguin, Musakola y Santa Marina (70.000 euros); la adecuación de una nueva vivienda de emergencia, ampliando así el parque existente (35.000 euros); el proceso participativo para definir el futuro uso del palacio Monterrón (18.150 euros); el desarrollo del área de trabajo LGTBIQ+ (25.000 euros), y gastos de fiestas (410.000 euros).