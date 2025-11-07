Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa Morras y el concejal de Hacienda Ezpeleta presentaron el proyecto presupuestario. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

81 millones para transformar Arrasate

El Ayuntamiento pedirá un crédito de 37 millones para construir Iturripe y comprar el colegio de La Merced, en un presupuesto récord

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El proyecto presupuestario para el próximo año va mucho más allá del «mero trámite administrativo o de la simple lista de ingresos y gastos». ... En palabras de la alcaldesa Maider Morras, «será una herramienta para transformar el futuro del municipio». Y es que la propuesta planteada por el Gobierno municipal dispara las cuentas del próximo año hasta la cifra récord de 81 millones (en 2025 fueron 48,3 millones) y convertirá el próximo año en un año «decisivo». Proyectos tan relevantes como la construcción del nuevo polideportivo y parque de Iturripe (31,2 millones) o la compra del antiguo colegio de La Merced (3 millones) se financiarán con el recurso al endeudamiento.

