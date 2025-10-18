Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La promoción del años 1965 de Bachillerato Elemental del colegio San José está constituido por 46 alumnos, aunque al parecer en la foto oficial «falta Oyanguren de Eskoriatza». CEDIDA

Arrasate

La memoria de los alumnos de 1965

Antiguos estudiantes del colegio San José plasman sus vivencias de hace 60 años en un libro con fotos y documentación relativa a aquel año

Kepa Oliden

arrasate.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10

Comenta

El testimonio de 13 compañeros narrando sus experiencias personales y una ingente labor de documentación han alumbrado un documento que radiografía la vida del Mondragón de 1965 desde el recuerdo de los alumnos que en junio de aquel año terminaban sus estudios de Bachillerato Elemental en el colegio San José.

Se trata de un trabajo admirable de 153 páginas de extensión que recopila, al cabo de sesenta años, las vivencias escolares, deportivas, familiares, vacacionales y, sobre todo de amistad. Todo ello aderezado con fotografías que recorren las seis décadas transcurridas, y un surtido de actas municipales, anuarios industriales y comerciales, programas festivos y una relación de acontecimientos fechados en 1965.

Testimonios

Pero sin duda el corazón de este ejercicio de memoria que nos retrotrae sesenta años atrás yace en los testimonios aportados por los alumnos Ángel María García, Fernando Laspiur, Calixto Olabe, Fernando Zubillaga, Iñaki Gorospe, Jesús Oyanguren, José Antonio Ajuria, José Luis del Campo, Juan José Zabala, José Pablo Urtubi, Juanjo Zabarte, Luis Sagasta y Santi Aranbarri.

La transcripción de las 8 horas de grabación audiovisual realizada por Dragoi Produkzioak transmite las vivencias de unos chavales que, más allá de la actividad escolar y religiosa, en época vacacional «estábamos todo el día en la calle». Como cuenta Calixto Olabe, «andábamos en la calle, íbamos al monte con el tiragomas a cazar, también solíamos ir a la presa de San Prudencio a bañarnos. Allá a medio tarde robabas, si le puede llamar robar, una o dos manzanas para merendar y punto. Una vida, digamos, un poquitín salvaje».

En tren a Deba

Las salidas estivales familiares que se estilaban por la época consistían «para la mayoría» –cuenta Jesús Oyanguren– en que «un día te llevaban a Deba en el tren, transbordo en Maltzaga, dos horas en ir, te bañabas, comías la tortilla de patatas o el filete empanado en la playa, y otra vez a coger el tren».

Tampoco faltan algunas de las tropelías cometidas por aquellos chavales inquietos. Sin nombres, desde el anonimato, se relatan las inevitables trastadas, como las relativas una 'visita nocturna' a una tienda local, la fabricación de cachimbas con cañas de bambú o la peligrosa voladura de latas con carburo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La memoria de los alumnos de 1965

La memoria de los alumnos de 1965