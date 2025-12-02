Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ikasleek eginjko patata tortila pintxoak eta bizkotxo zatiak salgai. DV

Arrasate-Mondragón

Mararen aldeko ekintza solidarioak 800dik gora euro bildu zituen

Arizmendiko Gaztelupe guneko DBH3ko ikasleek ekintza solidarioa burutu zuten patata tortila eta bizkotxoa salgai jarriz

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Asteartea, 2 abendua 2025, 20:22

Comenta

Arizmendi Ikastolako Gaztelupe guneko DBH 3. mailako ikasleek arrakasta eta ilusio handiz burutu zuten aurreko ostiralean, azaroaren 28an, 'Mara, denon garra' kanpaina solidarioa.

'Ta zer ez da berdin' eskola proiektuaren baitan sortutako ekimen honek Mara haurraren beharretarako dirua biltzea eta gaixotasunaren ikerketa bultzatzea izan ditu helburu.

Kanpaina aurrera ateratzeko, ikasleek hainbat ekintza antolatu zituzten Seber Altube eta Jose Maria Arizmendiarrieta plazan, hala nola, patata tortilla pintxoen eta bizkotxo zatien salmenta, gaztaiaren pisua asmatzeko lehiaketa eta produktu otarren zozketa. Herritarren erantzuna bikaina izan da, eta horren emaitza diru bilketaren zifra da.

Ekintza solidario horiei esker, 800 euro baino gehiago bildu ahal izan dira. Bilketa arrakastatsu honek argi eta garbi erakusten du herriaren babesa eta elkartasuna Mara eta bere familiarentzat. Diru kopuru osoa zuzenean familiari helaraziko zaio, Mararen zaintzarako eta gaixotasunaren ikerketari laguntzeko.

Senideen eskerrona

Mara haurraren familiak bere esker ona adierazi nahi izan du, ikastolaren, ikasleen eta herritarren artean sortutako elkartasun kate honek eskaini dien laguntza eta berotasunagatik. Herrian jarritako bi postuetara gerturatu ziren gurasoak eta Mara bera ere, ikasleek egindako lana eskertzeko. Familiaren eskertzak ikasleak emozioz bete zituzten. Era berean, ikasleek bihotzez eskertu nahi dute herritar guztiek kanpainan zehar erakutsitako elkartasuna, ekarpenak eta parte-hartzea. Elkarlanari eta komunitatearen babesari esker lortu da helburua, argi utziz Mara denon garra dela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mararen aldeko ekintza solidarioak 800dik gora euro bildu zituen

Mararen aldeko ekintza solidarioak 800dik gora euro bildu zituen