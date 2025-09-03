Las ludotecas retomarán su actividad este lunes 8 con la matrícula gratuita

Arrasate-MondragónLas ludotecas retomarán su actividad este lunes 8 con la matrícula gratuita
Los gaztetxokos para adolescentes de 12 a 17 años se abrirán el martes 9, y el Gazteleku del edificio de la estación lo hará el viernes 12
Arrasate
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:13
Arranca el nuevo curso en las ludotecas y gaztetxokos de Arrasate. Las ludotecas de Okendo, Santamaña y Usaetxe retomarán su actividad habitual el 8 ... de septiembre, abriendo de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas. Este año, como novedad, con la matrícula gratuita.
La inscripción se podrá realizar presencialmente en las propias ludotecas u online en izenemateak.arrasate.eus.
Las lucotecas municipales tienen como principal objetivo ofrecer un ocio educativo de calidad, poniendo en el centro los intereses, necesidades y situación emocional de los niños, niñas y adolescentes de la localidad.
Los espacios de Okendo, Santamaña y Usaetxe abrirán de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 para niños de 3 a 11 años
El servicio está dirigido a niños y niñas de 3 a 11 años. Son espacios para jugar, divertirse, disfrutar, crear relaciones entre las personas, participar en actividades del barrio y del pueblo, para experimentar la creatividad y las emociones... siempre desde la igualdad, el euskera y la inclusión.
Gaztetxokos, desde el día 9
Por su parte, los gaztetxokos se reanudarán su actividad el martes 9. En ellos se proporciona a los adolescentes de entre 12 y 17 años un espacio donde pueden trabajar áreas relevantes en su desarrollo: relaciones interpersonales, participación, creatividad, autonomía, emociones...
Los gaztetxokos de los distintos barrios de Arrasate permanecerán abiertos de martes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00.
Gazteleku, el viernes 12
Por último, el Gazteleku retomará su actividad habitual a partir del viernes 12 de septiembre. Este servicio brinda una oferta de ocio dirigida a adolescentes. El Gazteleku tiene su sede en el edificio de la antigua estación de tren situada en la avenida de Navarra, junto al centro de salud. Este espacio se reabrirá a las 18.00 horas del próximo viernes 12.
El Gazteleku mantiene su actividad durante el fin de semana en horario de 18.00-21.00 los sábados y de 17.00-21.00 los domingos.
Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de la Juventud, llamando al teléfono 943252065 o escribiendo a gaztebulegoa@arrasate.eus.
