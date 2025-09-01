Las jugadoras del LF2 del Ointxe jugarán un amistoso contra el Araba este sábado

Las jugadoras del Ointxe de Liga Femenina 2 preparan su segunda temporada en la categoría, la Tercera División estatal, que inaugurarán el 4 de octubre en Cataluña, más en concreto en Lleida. Las jugadoras del club arrasatearra competirán en el seno de un grupo que incluye equipos desde Galicia hasta Cataluña.

Las chicas del Ointxe reanudaron los entrenamientos el pasado el lunes 25. Hasta el inicio de la liga en octubre la plantilla irá cogiendo el pulso físico y táctico adecuado, y se han cerrado varios amistosos para los próximos días. El primero de ellos llegará este sábado 6 en Gasteiz contra el Araba, de categoría inmediatamente inferior (1ª Nacional). Y el miércoles 10 de septiembre habrá un nuevo amistoso, en esta ocasión en Iturripe, contra el Unibasket Logroño de Liga Challenge, categoría inmediatamente superior. Y el 19 de septiembre será la semifinal de la Euskal Kopa en Galdakao, partido en el que se medirán al Barakaldo, también de LF2.

Bajas e incorporaciones

La plantilla registra este año 4 bajas con relación a la pasada temporada, en concreto Naroa Zabala, Ane Esnal, Arene Etxebarria, y la venezolana Odeth Betancourt.

Para apuntalar una plantilla lo más competitiva posible, con una base sólida en la cantera del Ointxe, la directiva ha cerrado las incorporaciones de las guipuzcoanas Uxue Etxarte y Joana Legarreta, la catalana Mertxe Carrillo, y la angoleña Joana Antonio.

Continúan de la pasada temporada las canteranas Izar Bedia, Nere Kabue, Naia Badiola. Nerea Garai, y Oihane Sarasti, además de Uxue Esparta y Sonia Gutiérrez, y hay muchas esperanzas puestas en la contribución de 2 juveniles de la cantera, Alazne Canales, y Maddi Lizarralde.

Patrocinadores

En el apartado económico, la directiva sigue trabajando para cerrar el patrocinador principal del equipo en esta temporada, cuestión vital para que el proyecto tenga la viabilidad y solvencia necesarias. Lo que sí está confirmado es la continuidad de Mondragon Unibertsitatea, Ausolan, Lana, Laboral Kutxa y JMA como copatrocinadores esenciales del equipo.

En el ámbito institucional siguen igualmente las gestiones con el ayuntamiento y con la Diputación para confirmar qué apoyo brindarán a un equipo que es el tercer equipo femenino a nivel de Gipuzkoa y el primero a nivel local disputando una competición de este nivel deportivo.