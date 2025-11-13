Joyas sobre ruedas y solidaridad mañana en la concentración de vehículos clásicos

El Diario Vasco Arrasate. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La asociación cultural del motor de Arrasate Red Dragons celebrará mañana sábado su V Concentración solidaria 'Joyas sobre ruedas' de vehículos clásicos en la plaza Arizmendiarrieta. Automóviles y motocicletas con más de 25 años se darán cita en esta jornada en la que Red Dragons recoge productos no perecederos con destino al Banco de Alimentos de Bergara. «En la anterior edición, en 2023, recogimos 110 kilos» decía el miembro de Red Dragons Iñigo Unzalu,

El evento comenzará a las 09.00 horas con la apertura de la inscripción en la mesa que se instalará en la plaza Arizmendiarrieta (antes Laubide), donde estacionarán los participantes. A las 11.30 partirán en un ruta hasta Eskoriatza. Habrá un lunch a las 13.00 en el claustro de la Facultad de Huhezi, y a continuación guardarán un minuto de silencios por los fallecidos en carretera.

A continuación regresarán a Arrasate para asistir a la entrega de premios al vehículo más antiguo y al más votado entre los inscritos en la concentración. En 2023 hizo doblete al llevase ambos premios un magnífico Mercedes de los años 1960. En aquella ocasión asistieron a la concentración 70 vehículos

Seguidamente se llevará a cabo un sorteo de regalos donados por los patrocinados entre todos los inscritos en la concentración.