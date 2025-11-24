Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Jornada sobre cómo combatir el fascismo desde el feminismo y la diversidad sexual

arrasate.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Debagoieneko Ezker Kultur Gunea y Paz y Solidaridad Euskadi han organizado un encuentro internacional titulado 'Combatir el fascismo desde el feminismo y la diversidad sexual', que tendrá lugar mañana miércoles, día 26, a partir de las 18.30 horas, en el edificio Etxaluze.

En la misma participarán como ponentes dos mujeres referentes en América Latina en la defensa de los derechos laborales, feministas del LGTBIQ+.

Estela Díaz es ministra de Mujeres y Diversidad del Gobierno de la provincia argentina de Buenos Aires, y la sindicalista y activista trans salvadoreña Katherine Escobar es secretaria de la Mujer e Inclusión de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).

El encuentro abordará el contexto sociopolítico de Argentina y El Salvador. Analizará las claves que permiten comprender las políticas regresivas de los gobiernos de Javier Milei y Nayib Bukele, así como su impacto en los derechos humanos, laborales y de diversidad sexual.

