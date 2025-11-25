Jaka-Iztueta y P. Etxeberria-Rezusta jugarán los cuartos de final el día de Santamas en el Uarkape

DV Arrasate Martes, 25 de noviembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

Los cuartos de final por parejas se jugarán el día de Santamas en el frontón Uarkape, con el enfrentamiento entre Jaka-Iztueta y P. Etxeberria-Rezusta. El partido tendrá lugar el 22 de diciembre, lunes, a las 18:00 horas.

Habrá novedades a la hora de adquirir las entradas: el jueves se pondrán a la venta online, y el 4 de diciembre se podrán comprar presencialmente en la taquilla de Uarkape.

Como es habitual, una parte de las entradas podrá comprarse online. Estarán disponibles este jueves, a partir de las 12:00, en la página web www.entradasfronton.com. Si el día del partido quedaran entradas, se venderán en el propio frontón Uarkape una hora antes del comienzo. Cada persona podrá adquirir un máximo de 5 entradas.

El resto de entradas se destina a la venta presencial, y este año, por primera vez, esas entradas se venderán en la taquilla de Uarkape el 4 de diciembre a partir de las 18:00. Cada persona podrá comprar un máximo de 5 entradas, y el pago deberá hacerse en efectivo, ya que no habrá posibilidad de pagar con tarjeta.

Antes del encuentro de cuartos de final de la Serie A, la cita se abrirá con un partido por parejas entre Bakaikoa-Lizeaga y Murua-Eskuza. El evento comenzará a las 18:00.