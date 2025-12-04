Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Intensa agenda de bolo-bolos para el público infantil mañana fiesta de San Nikolas

K. O.

arrasate.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

La de mañana será un jornada de gran ajetreo para la chavalería con los tradicionales bolo-bolos de San Nikolas. Como cada año desde tiempos inmemoriales, un 'pedrisco' de golosinas y chucherías lloverá sobre su cabezas a cambio de entonar la ancestral copla en honor al santo mirianés, al que en el canto popular transforma en 'mariandrés'.

El calendario de bolo-bolos que los niños y niñas sigue con rigurosa diligencia se inaugurará con la primera cita, que tendrá lugar a las 11.30 horas ante la pastelería-cafetería Goxo Goxua en la calle Otalora.

A las 12.00 en punto tendrán lugar de manera simultánea los bolo-bolos en los barrios de San Andrés (Hiruki plaza), Musakola (alcaldía), Uribarri-Erguin (plaza Usaetxe) y Santa Marina (plaza Agerre).

12.30 bajo el ayuntamiento

La cita central de San Nikolas llegará con el bolo-bolo oficial y será a las 12.30 horas debajo del balcón consistorial. Niñas y niños podrán continuar batiéndose por atesorar la golosinas con el bolo-bolo que a las 12.45 lanzará Jacobo del Izozkitegi desde la terraza de Maixor. La siguiente cita será a las 13.00 horas bien cerca, en la puerta del bar Monte.

