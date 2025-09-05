Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un total de 13 voluntarios de Cruz Roja ha colaborado en la distribución de material escolar. DV

Arrasate-Mondragón

Impartirán una formación para trabajar las habilidades psicosociales de la infancia

Se inscribe dentro del programa EKKO, en el que participan los centros escolares, y los alumnos de 5º y 6º realizarán ejercicios prácticos

Kepa Oliden

Arrasate

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

En el marco del programa EKKO (Eskola Kirola Komunitatea Osasuna), cuyo objetivo es fomentar las habilidades sociales en la preadolescencia, el ayuntamiento ha organizado ... el curso titulado 'Trabajando las habilidades socioemocionales de la infancia', que se impartirá entre septiembre y octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Impartirán una formación para trabajar las habilidades psicosociales de la infancia

Impartirán una formación para trabajar las habilidades psicosociales de la infancia