Impartirán una formación para trabajar las habilidades psicosociales de la infancia

En el marco del programa EKKO (Eskola Kirola Komunitatea Osasuna), cuyo objetivo es fomentar las habilidades sociales en la preadolescencia, el ayuntamiento ha organizado ... el curso titulado 'Trabajando las habilidades socioemocionales de la infancia', que se impartirá entre septiembre y octubre.

En el programa EKKO colaboran el Ayuntamiento de Arrasate, Arizmendi Ikastola, Arrasate Herri Eskola, la asociación Txatxilipurdi, Leintz Eskola Kirola y el hospital San Juan de Dios. En él participan alumnos y alumnas de 5.º y 6.º de Educación Primaria, quienes a lo largo del curso trabajan sus habilidades sociales a través de diferentes ejercicios prácticos.

El curso 'Trabajando las habilidades socioemocionales de la infancia' está dirigido a monitores, educadores y entrenadores que trabajan con niños y adolescentes en el ámbito del ocio, el deporte, la cultura y la educación.

El objetivo es promover las habilidades sociales también fuera del entorno escolar, en espacios de ocio y deportivos no formales.

El equipo que dinamizará el programa EKKO durante este curso participará en la formación mencionada. No obstante, el curso también puede resultar de interés para otras personas de Arrasate que no vayan a ser dinamizadores de EKKO: monitores, entrenadores o educadores que trabajen con niños y adolescentes en los ámbitos del ocio, el deporte, la educación o la cultura, ya que también desempeñan un papel relevante y eficaz en el desarrollo de las habilidades socioemocionales.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha enviado una invitación a las asociaciones del municipio para animar a monitores, educadores y entrenadores a participar.

La inscripción está abierta hasta el 11 de septiembre y las plazas son limitadas.