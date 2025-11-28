Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En esta edición han participado alrededor de 120 personas procedentes de Ikerlan y de diversas universidades con las que colabora el centro. DV

Ikerlan celebra Tesibizi, la novena jornada de tesis doctorales, que reafirma su apuesta por la investigación

En la jornada se han presentado tesis doctorales en un formato ágil y divulgativo, mediante pósteres y sesiones explicativas de tres minutos.

DV

Arrasate

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

El centro tecnológico Ikelran ha celebrado hoy, viernes 28 de noviembre, la novena edición de su jornada de presentación de tesis doctorales, que a partir ... de este año adopta el nombre Tesibizi. Este encuentro, que ha tenido lugar en el Parque Tecnológico Garaia, se consolida como un espacio de referencia para dar a conocer las investigaciones desarrolladas por el equipo de doctorandos del centro tecnológico.

