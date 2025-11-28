Ikerlan celebra Tesibizi, la novena jornada de tesis doctorales, que reafirma su apuesta por la investigación

El centro tecnológico Ikelran ha celebrado hoy, viernes 28 de noviembre, la novena edición de su jornada de presentación de tesis doctorales, que a partir ... de este año adopta el nombre Tesibizi. Este encuentro, que ha tenido lugar en el Parque Tecnológico Garaia, se consolida como un espacio de referencia para dar a conocer las investigaciones desarrolladas por el equipo de doctorandos del centro tecnológico.

En esta edición han participado alrededor de 120 personas procedentes de Ikerlan y de diversas universidades con las que colabora el centro, como EHU, Mondragon Unibertsitatea, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Cantabria, entre otras. El programa ha incluido sesiones de pósteres y las dinámicas T3M (Tesis en 3 minutos), que han permitido a estas personas investigadoras presentar sus trabajos de forma ágil y divulgativa.

La jornada ha contado también con la mesa redonda titulada Tesis doctoral, comienzan las mejores páginas, moderada por Jesús Ruano López, responsable del área Internacional de Ikerlan. En ella han participado Egoitz Martínez Laserna, CTO de BeePlanet Factory; Ekhi Zugasti Uriguen, investigador y docente de Tecnología Electrónica en EHU; Maitane Garmendia Elorza, investigadora en almacenamiento y gestión de energía en Ikerlan; e Irune Yarza Pérez, responsable del equipo de Sistemas Embebidos y Software Embebido del centro.

Tesibizi se enmarca en las acciones estratégicas de Ikerlan orientadas a fortalecer su cantera investigadora y a impulsar la formación, capacitación y especialización de su personal investigador como uno de los pilares diferenciales de la organización. Las tesis presentadas se integran en las principales líneas de investigación del centro: tecnologías digitales e inteligencia artificial, sistemas electrónicos embebidos y ciberseguridad, y energía y mecatrónica.

Actualmente, el centro mantiene activas 49 tesis doctorales, y solo en 2024 se defendieron 6 nuevas tesis y se iniciaron 11. Además, Ikerlan destina anualmente dos millones de euros a la formación, profesionalización y especialización de su cantera de estudiantes y personas investigadoras.