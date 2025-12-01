Ibai-Arte sorteará 50 cestas de Navidad y 1.500 euros en vales de compras

Los comercios asociados de Ibai-Arte premiarán la fidelidad de sus clientes con el sorteo de 50 grandes cestas de Navidad entre el 1 ... y el 15 de diciembre. En total se sortearan 40 cestas entre los clientes que compran en Arrasate con su Tarjeta Arrasate y otros diez entre los clientes que saquen una foto a sus tickets de compra y los envíen al número 688 73 41 49 de WhatsApp. La entrega de los mismos se llevara a cabo el 20 de diciembre, a las 13.30 en la Plaza del Ayuntamiento.

Sorteo el día 30

Como novedad, la campaña incluye un sorteo con importantes premios que se deberán consumir en los comercios locales, reforzando así la inversión en la economía de Arrasate. Desde este lunes 1 de diciembre, todos aquellos clientes que compren en el comercio local obtendrán papeletas para participar en el sorteo de Navidad. En el mismo se rifará un premio de 500 euros y otros 10 premios de 100 euros, un total de 11 premios con un valor de 1.500 euros.

El sorteo se llevara a cabo el 30 de diciembre y se darán a conocer los números agraciados en prensa y redes sociales de la asociación.

Los premios se entregarán el 5 de enero, a las 20.15 horas en la Plaza Seber Altube, coincidiendo con la víspera de Reyes. Los ganadores recibirán los premios en forma de bonos de compra con caducidad a los 2 meses, garantizando su reinversión en la localidad.

Programa de Actividades

La campaña se complementa con un completo programa de actividades. Así el día 12 actuará el violinista Pedro Miguel Aguinaga. Habrá asimismo juegos infantiles, el día 19 actuará The Half Nelsons en el Portalón; el 20 Blue Cats Band en el plaza; el 29 un circo itinerante, y el 30 talleres infantiles y concierto de góspel.