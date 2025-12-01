Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los comercios se sumergirán en la campaña de navideña. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Ibai-Arte sorteará 50 cestas de Navidad y 1.500 euros en vales de compras

Organiza un completo programa de actividades para la navidades con actuaciones de calle, talleres y juegos infantiles

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:38

Comenta

Los comercios asociados de Ibai-Arte premiarán la fidelidad de sus clientes con el sorteo de 50 grandes cestas de Navidad entre el 1 ... y el 15 de diciembre. En total se sortearan 40 cestas entre los clientes que compran en Arrasate con su Tarjeta Arrasate y otros diez entre los clientes que saquen una foto a sus tickets de compra y los envíen al número 688 73 41 49 de WhatsApp. La entrega de los mismos se llevara a cabo el 20 de diciembre, a las 13.30 en la Plaza del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibai-Arte sorteará 50 cestas de Navidad y 1.500 euros en vales de compras

Ibai-Arte sorteará 50 cestas de Navidad y 1.500 euros en vales de compras