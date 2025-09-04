Grupo motor formado por 18 entidades públicas y privadas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Un total de 18 agentes del sector público, privado y comunitario de Debagoiena participan en Argitzen, una propuesta «para consensuar el cambio de rumbo a dar a nivel comarcal a través de la implicación de diferentes agentes y personas».

El grupo motor que impulsa este proceso está conformado por estos 18 agentes: los ayuntamientos de Antzuola, de Aramaio, de Aretxabaleta, de Arrasate, de Bergara, de Elgeta, de Eskoriatza, de Leintz Gatzaga y el de Oñati, así como Deba Garaia Landa Garapena, Ekiola, Berener, Ixotzen, Esnargi, Tantai, Goiener, Fagor y Enpresare.