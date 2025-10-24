Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gaba Baltza urriaren 31n. DV

Arrasate

Gaztetxokoak Beldur Etxea antolatu dute asteburuan Gaba Baltzaren atarian

El Diario Vasco

arrasate.

Ostirala, 24 urria 2025, 21:01

Comenta

Gaztetxokoek Beldur Etxea antolatu gaur eta bihar urriaren 31n ospatuko den Gaba Baltzaren atarian. Ludotekek ere erabiltzaileentzako ekintza berezi ugari antolatu dituzte urriaren 20an hasi eta datorren ostiralera bitartean, tartean, itzalen tailerra, ipuin kontaketa eta sukaldaritza.

Gainera, aurten azaroaren 2an, ipuin kontaketa bat ere izango dute Dorleta Kortazarren eskutik.

Egitaraua

Urriaren 31 egun berezia izango da. Aurten ere Arimen Biltzarra ospatuko dute. Arratsaldeko 18:30ean Biteri arimen elkargune izango da. Bertatik irtengo da Monterroneraino luzatuko den kalejira, bidean hainbat sorpresa aurkiko ditugularik. Behin Monterronera iritsita, arimen biltzarrean batuko dira.

Herritarrak Kukumarroz edota baserritarrez jantzi eta kalera ateratzeko deia egiten dute antolatzaileek, «guztion artean herria alaitu eta jai giroan gozatzeko».

Eguraldi euritsua eginez gero, Arimen Biltzarra Kulturolako aterpean egingo da.

Eguna amaitzeko, TTAK Gazte taldeak girotuko ditu Arrasateko kaleak.

Gaba Baltza batzordea osatzen duten kideek herritarrei gonbita luzatzen diete egitarauan parte hartu eta ondo pasatzera.

Doke Antzerki Eskolak, TTAK gazte taldeak, Arrasateko txistulariak, Goikobaluk, Arrasateko trikitixa eskolak, Ibai Arte elkarteak, Txatxilipurdi Elkarteak eta Arrasateko Udal Ludotekek zein Gaztetxokoek osatzen dute Arrasateko Gaba Baltza batzordea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaztetxokoak Beldur Etxea antolatu dute asteburuan Gaba Baltzaren atarian

Gaztetxokoak Beldur Etxea antolatu dute asteburuan Gaba Baltzaren atarian