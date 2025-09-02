Fagor Herrigintza destinará 12.000 euros a ayudas para proyectos sociales

El Diario Vasco arrasate. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La nueva convocatoria del programa de cooperación Fagor Herrigintza destinará tres ayudas económicas de 60.000, 40.000 y 20.000 euros a proyectos sociales. Los socios del Grupo Fagor por votación los 3 proyectos que se beneficiarán de estas ayudas.

Por cuarto año consecutivo, el Grupo Fagor decide impulsar proyectos que trabajan e inciden en la mejora de la sociedad vasca, ratificando su compromiso comunitario y la apuesta de seguir trabajando para construir respuestas adecuadas para los retos sociales.

Los agentes sociales que opten estas ayudas deberán presentar sus propuestas antes del 30 de septiembre, a través de la página web fagor.eus. La documentación debe ser presentadas al menos en euskera.

Una vez los proyectos hayan sido analizados y valorados según las bases previamente publicadas en la página web, en noviembre, se abrirá un periodo de votación para que las personas socias de las cooperativas de Fagor elijan los tres proyectos finalistas entre los nueve los que pasarán a la fase de votación.

La decisión de las personas socias será comunicada en la primera quincena de diciembre. «Fagor ha impulsado proyectos muy diferentes a través de Fagor Herrigintza, tanto locales como aquellos relacionados con la solidaridad internacional. Esta convocatoria está dirigida a todos esos agentes sociales que trabajan en o desde el País Vasco, ofreciéndoles la posibilidad de recibir una importante ayuda económica que parte del compromiso social de Fagor. Asimismo, pretende poner en valor todo el trabajo y esfuerzo que realizan día a día», explica Aritz Otxandiano Campo, responsable de sostenibilidad del Grupo Fagor.

Fagor Herrigintza nació en 2022 para ayudar y cooperar con proyectos germinados en la sociedad vasca. Pretende impulsar iniciativas que trabajen para dar respuestas propias e innovadoras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre los proyectos que ha secundado económicamente figuran Zaporeak, Salvamento Marítimo Humanitario, Biolur, la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, Hiruatx, la ikastola Txintxirri, Ihitten...