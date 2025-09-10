Emakume Txokoa programa 11 cursos y 4 talleres durante este otoño

Emakume Txokoa ha programado once cursos y cuatro talleres para el último cuatrimestre de 2025, de septiembre a diciembre. El plazo de inscripción se ... abrirá del 15 al 19, y el programa de actividades se inaugurará el día 25 con el espectáculo documental de clown 'Filipa Balbina' de Bea Larrañaga Ibeas. Previamente contarán con Ane Zubeldia (colectivo Mejillón) y la música Olatz Urkia.

Escalada, canto y diafreo

Dada la buena acogida de ediciones anteriores programas y con el objetivo de profundizar en el trabajo realizado en los mismos, se han vuelto a programar los cursos de escalada, canto, plantas medicinales, diafreo y autocuidado.

También se ofrecerán nuevos cursos y talleres: 'Buen trato y negociaciones', con Beatriz Feijóo; 'Movimiento consciente', dirigido por Isabel Kirze; 'Kaboratorio de creatividad', con la arteterapeuta Alaitz Muro o el 'Taller de escritura', con Ane Zubeldia (del colectivo Mejillón Tigre), entre otros.

El Espacio de Lecturas feministas, dinamizado por Luciana Alfaro Lavado, se pondrá en marcha el 2 de octubre y se han organizado cuatro sesiones, con periodicidad mensual, hasta el 12 de diciembre.

Esa última sesión será especial, ya que contará con la presentación, por parte de la autora, la escritora Gabriela Wiener, de sus dos últimos libros, 'Huaco retrato' y 'Atusparia'. La sesión tendrá lugar en Kulturate y será dinamizada por mujeres del propio espacio de lecturas feministas.

Aprovechando la visita de la escritora, la Escuela de Empoderamiento ha organizado un taller de escritura dirigido a mujeres migrantes. Bajo el título 'Taller de escritura migrante: la frontera es una herida abierta', se reivindicará la importancia de las palabras de las mujeres migradas, que deben ser escuchadas y leídas.

El taller de la escritora migrante Gabriela Wiener propone explorar el uso de las palabras en la diáspora. En el mismo analizarán cómo las historias cotidianas de las mujeres migrantes conjugan género, violencia colonial y racismo.

Además del espacio de lecturas feministas, volverá a ponerse en marcha el espacio de encuentro y empoderamiento para mujeres migradas 'Loratzen', dinamizado por Marisol Abreu Fariñas y con una periodicidad quincenal.

Por último, el 'taller de irrintzi', el 'taller de autodefensa feminista' y el taller 'culeando el sistema' completan la propuesta de actividades de la Escuela de Empoderamiento para este otoño, ofreciendo espacios de reflexión colectiva feminista.