Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrasate-Mondragón

Emakume Txokoa programa 11 cursos y 4 talleres durante este otoño

El plazo de inscripción se abrirá del 15 al 19 y el curso se inaugurará el 25 con el espectáculo clown 'Filipa Balbina'

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

Emakume Txokoa ha programado once cursos y cuatro talleres para el último cuatrimestre de 2025, de septiembre a diciembre. El plazo de inscripción se ... abrirá del 15 al 19, y el programa de actividades se inaugurará el día 25 con el espectáculo documental de clown 'Filipa Balbina' de Bea Larrañaga Ibeas. Previamente contarán con Ane Zubeldia (colectivo Mejillón) y la música Olatz Urkia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emakume Txokoa programa 11 cursos y 4 talleres durante este otoño