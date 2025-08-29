Elma se prepara para vivir tres días de fiesta con música y actividades

El barrio de Elma se vestirá de fiesta del 5 al 7 de septiembre con un programa cargado de actividades que combinan cultura, música y ... espacios pensados para todas las edades.

El viernes 5 de septiembre arrancarán los festejos a las 18.30 de la tarde con una chocolatada para los pequeños, una hora después a las 19.30 se hará en descenso del murciélago y bolo bolo, sobre las 21.30 hasta aproximadamente las 22.30 se celebrara la cena del murciélago, donde cada vecino traerá su propia comida y la podrá compartir con el resto, en la tarde noche desde las 20.30 habrá música de la mano del DJ Markel Goikolea hasta las 00.00 de la noche.

El sábado, día 6, la jornada comenzará a las 11.00 de la mañana con actividades y juegos para los niños y niñas de hasta seis años, también habrá hinchables de 12.00 a 14.00, sobre las 12.30 y ya más dedicado a los adultos comenzara el trikipoteo hasta las 14.30, ya que a esa hora dará comienzo la comida popular. Para la tarde se recomienda llevar bañador y toalla para los hinchables de agua y fiesta de la espuma; por la tarde noche habrá karaoke de 19.30 a 21.00 de la noche, media hora después comenzara el toro de fuego y los fuegos artificiales, ya a las 22.30 después de los fuegos iniciara el concierto de Eraso!

El último día, 7 de septiembre, la mañana iniciará con gaiteros y gigantes a las 12.30 hasta las 14.00, ya que a esa hora comenzará la paellada, por la tarde a las 17.30 habrá un espectáculo de magia con el mago Tor, y para finalizar el día de música.