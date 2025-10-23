EAJ-PNV exige dar prioridad a los proyectos de los ascensores de Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa

EAJ-PNV Arrasate ha instado al Gobierno Municipal de EH Bildu y Elkarrekin Arrasate a dar la importancia que los proyectos de los ascensores de ... Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa merecen. Ambos proyectos fueron solicitados por el partido jeltzale en 2024 para su inclusión en los planes de actuación del Ayuntamiento, pero hasta la fecha, continúan sin ser ejecutados, a pesar de las reiteradas demandas de las y los vecinos.

El partido jeltzale ha subrayado la necesidad de que el Gobierno Municipal ponga en marcha los trabajos de estos proyectos con el objetivo de tenerlos finalizados en 2026. EAJ-PNV ha señalado que es fundamental que el proceso de licitación se active cuanto antes, para evitar más retrasos innecesarios.

Presupuestos de 2025

En relación con los presupuestos de 2025, EAJ-PNV solicitó un incremento en la partida destinada a los proyectos de los ascensores de Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa. Sin embargo, el Gobierno Municipal rechazó esta solicitud en la última sesión plenaria. Este rechazo ha provocado importantes retrasos.

En mayo de 2025, el Gobierno Municipal inició el proceso de licitación de las obras, pero debido al rechazo de la propuesta de EAJ-PNV, no se asignó suficiente presupuesto. Como resultado, nadie se presentó a la licitación y el proceso tuvo que reiniciarse, lo que causó un retraso de tres meses.

El mismo mes de mayo, el Gobierno Municipal dio una rueda de prensa con las y los vecinos de Gorostiza, anunciando que el proceso estaba en marcha y afirmando que «si todo va bien, el Gobierno prevé adjudicar las obras de construcción en 2026». Sin embargo, el proceso ha seguido sufriendo más retrasos.

El 6 de octubre fue el último día para presentar ofertas para la licitación tanto del proyecto de ascensores de Gorostiza como del proyecto de urbanización de Udala Goikoa, y el día 7 estaba convocada una mesa de contratación. No obstante, en el último momento, dicha convocatoria fue cancelada. Lo mismo ocurrió el 14 de octubre. Estos nuevos retrasos han añadido otras dos semanas de demora, complicando la posibilidad de adjudicar los contratos antes de fin de año.

«Exigimos que las obras de estos dos proyectos estén en marcha antes de que finalice esta legislatura, y que el Gobierno Municipal presente un calendario claro con fechas y plazos de ejecución establecidos. Estos proyectos son fundamentales para las y los arrasatearras, y el Gobierno Municipal debe actuar con seriedad y comprometerse con su ejecución efectiva, algo que hasta ahora no ha hecho», ha señalado Ander Garay, portavoz de EAJ-PNV Arrasate.