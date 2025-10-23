Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales de EAJV-PNV Agurne Juldain y Ander Garay. DV
Arrasate

EAJ-PNV exige dar prioridad a los proyectos de los ascensores de Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa

EAJ-PNV solicitó un aumento en la asignación para ambos proyectos, pero el Gobierno Municipal rechazó esta petición y nadie se presentó a la licitación, lo que obligó a reiniciar el proceso y retrasó el proyecto tres meses

DV

Arrasate

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:33

Comenta

EAJ-PNV Arrasate ha instado al Gobierno Municipal de EH Bildu y Elkarrekin Arrasate a dar la importancia que los proyectos de los ascensores de ... Gorostiza y la urbanización de Udala Goikoa merecen. Ambos proyectos fueron solicitados por el partido jeltzale en 2024 para su inclusión en los planes de actuación del Ayuntamiento, pero hasta la fecha, continúan sin ser ejecutados, a pesar de las reiteradas demandas de las y los vecinos.

Te puede interesar

