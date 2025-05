EAJ-PNV denuncia «dos años de parálisis» bajo el gobierno de EH Bildu

Dos años después de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, EAJ-PNV de Arrasate ha hecho una valoración crítica de la ... gestión del actual equipo de gobierno municipal, formado por EH Bildu y Elkarrekin.

Según el portavoz jeltzale, Ander Garay, la situación del municipio es de «parálisis preocupante», con numerosos proyectos estratégicos bloqueados o sin avances significativos. «El gobierno se ha quedado en las buenas palabras y en las fotos iniciales», ha señalado Garay, «pero ha sido incapaz de liderar o ejecutar los proyectos clave que la ciudadanía lleva tiempo esperando».

Entre los ejemplos que cita están la reforma de Iturripe, «que sigue anclada en un anteproyecto sin plazos definidos»; Amaia Antzokia, que tras dos años «aún no cuenta ni con un proyecto de reforma iniciado»; o el caso del Grupo San Juan, «donde las propuestas siguen en fase de ideas sin concreción alguna».

Falta de resultados

También menciona la falta de resultados en Gudarien Plaza tras el proceso participativo realizado; la ordenanza de terrazas, que sigue sin redactarse; o el barrio Udala, «donde el Ayuntamiento no ha presentado todavía ningún plan pese a haberlo anunciado para 2024».

A ello se suma el recorte de horario del BAZ (Servicio de Atención a la Ciudadanía), sin que se haya comenzado la prometida reforma de sus instalaciones.

Garay ha incidido además en el caso de Monterron, cerrado desde hace dos años sin proceso participativo abierto, o en el proyecto de cohousing de La Merced, totalmente paralizado porque el Ayuntamiento aún no ha adquirido el edificio. «No hay liderazgo, ni anticipación, ni voluntad de buscar soluciones a tiempo. Este gobierno es completamente reactivo», denuncia el portavoz del grupo jeltzale.

Uno de los ejemplos que destaca en ese sentido es el retraso en la rehabilitación del Amaia Antzokia, que no comenzará ni siquiera en 2025, o el del nuevo Iturripe, que no verá arrancar las obras antes de 2026, a pesar de que la alcaldesa aseguró que en 2025 ya estarían en marcha. También critica la inactividad en materia de seguridad vial, apuntando que en dos años no se ha instalado ni un solo radar de control de velocidad.

Desde EAJ-PNV Arrasate consideran urgente «un cambio de rumbo» en la forma de gobernar. Reclaman una gestión eficaz y compromiso real con los proyectos, así como la recuperación de la participación ciudadana, eliminada en cuestiones como los presupuestos participativos o decisiones clave como el nuevo Plan de Movilidad. «Arrasate necesita un gobierno que actúe con responsabilidad, que sepa liderar y que dé resultados. La ciudadanía no puede seguir esperando indefinidamente», concluye Garay.