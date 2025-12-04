Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales de EAJ-PNV Ander Garay y Xabier Arrizabalaga. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

EAJ-PNV condiciona su voto al presupuesto a su modelo para financiar Iturripe

Dice que el modelo de EH Bildu costará 9,5 millones de euros en intereses, mientas que el de EAJ-PNV lo reduce a 4 manteniendo proyectos y librando más recursos

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

El grupo municipal de EAJ-PNV se ha comprometido a apoyar el martes los presupuestos del Gobierno para 2026 si este se aviene reducir ... el nivel endeudamiento que proyecta para 2026. Los jeltzales se han mostrado muy críticos con los planes del gobierno de solicitar un préstamo de 37 millones para financiar los proyectos del nuevo Iturripe (31,2 millones) y la compra de La Merced (3 millones). Así, el presupuesto municipal de 2026 ascenderá a 81 millones, 33 más que en 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV condiciona su voto al presupuesto a su modelo para financiar Iturripe

EAJ-PNV condiciona su voto al presupuesto a su modelo para financiar Iturripe