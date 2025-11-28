Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales Ander Garay y Maitane Muñoz. DV

EAJ-PNV formula 14 enmiendas a los presupuestos 2026 para que el proyecto de Iturripe «sea viable sin hipotecar el futuro»

Los jeltzales proponen estructurar la inversión de manera plurianual, teniendo en cuenta la duración estimada de la obra de 30 meses, en tres ejercicios: 4 millones de euros en 2026, 13 millones en 2027 y 14,5 millones en 2028

DV

Arrasate

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:37

El grupo municipal de EAJ-PNV ha presentado 14 enmiendas a los presupuestos municipales de 2026 con un objetivo claro: «garantizar que el proyecto de ... Iturripe sea viable, responsable y sostenible en el tiempo, sin comprometer la estabilidad económica del Ayuntamiento ni hipotecar el futuro del municipio».

