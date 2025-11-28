EAJ-PNV formula 14 enmiendas a los presupuestos 2026 para que el proyecto de Iturripe «sea viable sin hipotecar el futuro»

El grupo municipal de EAJ-PNV ha presentado 14 enmiendas a los presupuestos municipales de 2026 con un objetivo claro: «garantizar que el proyecto de ... Iturripe sea viable, responsable y sostenible en el tiempo, sin comprometer la estabilidad económica del Ayuntamiento ni hipotecar el futuro del municipio».

La formación jeltzale propone estructurar la inversión de manera plurianual, distribuyéndola en tres ejercicios: 4 millones de euros en 2026, 13 millones en 2027 y 14,5 millones en 2028. Esta fórmula, subraya el grupo municipal, ya se aplicó con éxito en los proyectos de JAME y Kulturola, impulsados durante la pasada legislatura por el propio PNV.

«Si se pudo hacer con JAME y Kulturola, también se puede hacer con Iturripe. Lo que falta no es dinero, sino voluntad política y capacidad de gestión», ha afirmado el portavoz jeltzale, Ander Garay.

EAJ-PNV recuerda que el Ayuntamiento es el único responsable de cumplir con las tres normas económicas básicas —regla de gasto, estabilidad presupuestaria y endeudamiento—, tal y como se hizo en anteriores legislaturas. Cumplidas esas condiciones, la manera de estructurar los presupuestos es competencia exclusiva del propio Ayuntamiento, no de otras administraciones.

«La gestión responsable no se mide por la cantidad del préstamo, sino por la capacidad de planificar con criterio», ha insistido Garay, quien ha advertido que el préstamo de 37,5 millones de euros planteado por el actual gobierno municipal «hipotecará las cuentas públicas durante los próximos veinte años».

Una fórmula «probada y viable»

El grupo jeltzale recuerda que los proyectos de JAME (2016-2021) y Kulturola (2017-2023) se financiaron mediante una planificación plurianual y con parte de los fondos procedentes del superávit, evitando así la necesidad de endeudarse. Lo mismo ocurrió con el proyecto de Santa Teresa, que se desarrolló siguiendo el mismo modelo.

«Hay otra forma de calendario, una forma que no carga la deuda sobre las generaciones futuras. Ésa es nuestra enmienda: invertir con cabeza, no a golpe de préstamo», ha señalado Garay.

Apoyo total a Iturripe y La Merced

EAJ-PNV ha reiterado su total apoyo tanto al proyecto de Iturripe como al de La Merced, ambos promovidos inicialmente por EAJ-PNV. «Quien hoy los defiende es quien ayer los rechazaba. EH Bildu y Podemos han pasado de la desconfianza a copiar literalmente nuestras ideas. Bienvenida sea esa rectificación, pero ahora toca hacerlo bien», ha añadido Garay.

Desde 2018, EAJ-PNV viene defendiendo la necesidad de una reforma integral de las instalaciones deportivas del municipio. Asimismo, desde 2022 ha apoyado sin fisuras el proyecto de co-housing en el edificio de La Merced, «un modelo innovador de convivencia y envejecimiento activo que nació de una propuesta jeltzale».

Catorce enmienda para «mejorar Arrasate»

Además de la propuesta sobre Iturripe, el grupo jeltzale ha registrado un total de catorce enmiendas al proyecto presupuestario, todas recogidas para 2026 en el Plan de Gobierno:

1. Iturripe: inversión plurianual en tres años (2026-2028).

2. Reubicación de asociaciones y escuelas durante las obras de Iturripe – 100.000 €

3. Renovación integral de los gimnasios de Uarkape y Musakola mediante renting – 150.000 €

4. Incremento de ayudas a ONG y cooperación al desarrollo – 50.000 €

5. Aumento de la ayuda directa al proyecto Harreman-Mundukide – 15.000 €

6. Creación de un espacio de coworking social y punto de encuentro ciudadano – 150.000 €

7. Proyecto de la nueva estación de autobuses – 300.000 €

8. Proyecto del nuevo polideportivo de musakola – 400.000 €

9. Obra para mejorar la seguridad de la ladera de zarugalde 48-54 – 500.000 €

10. Parque infantil cubierto en el centro – 100.000 €

11. sistema de cámaras para controlar el tráfico en toda la red viaria local – 120.000 €

12. Obras de reforma del Amaia Antzokia – 500.000 €

13. Proyecto de reforma de Gudarien plaza – 80.000 €

14. Plan para fomentar el euskera en el tiempo libre – 25.000 €

Por otro lado, EAJ-PNV ha denunciado la incoherencia del actual equipo de gobierno al dejar fuera del presupuesto varios proyectos incluidos en su propio plan de mandato. Entre ellos, el nuevo proyecto de estación de autobuses, la nueva Musakola, el inicio de las obras del Teatro Amaia, la reforma de la Plaza de los Gudaris o la creación de una zona de coworking.

«Todos estos proyectos estaban comprometidos para 2026. Hoy no aparecen ni en una línea del presupuesto. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la planificación?», se ha preguntado Garay.

EAJ-PNV ha querido subrayar que su posición no es de bloqueo, sino de responsabilidad. «Arrasate necesita planificación, no parches. Queremos un Iturripe de futuro, no una deuda de 20 años. Queremos proyectos que sumen, no promesas que se esfuman. Y lo decimos alto y claro: sí a Iturripe, sí a La Merced, pero con cabeza y con modelo PNV».